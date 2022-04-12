22 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 2 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (11), Кандалакшском (4) и Терском (3) районах.

Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, регистрируемое в России за сутки, к началу майских праздников может сократиться почти в 2 раза. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Центра аналитики динамических процессов и систем Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Захаров.

«Наблюдение за текущей динамикой эпидемии в России позволяет предположить, что в условиях значительного снижения пассажиропотока из стран Европы к началу мая число новых случаев может опуститься ниже отметки в пять тысяч, а количество активных случаев болезни станет меньше 150 тысяч. Новая волна подъёма заболеваемости, характерная для европейских стран, в Россию пока, а может и вообще, не придёт», — сказал Захаров.