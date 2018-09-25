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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.09.18 19:30

Новая высокотехнологичная кровля подарила будущее легендарной спортшколе Мурманска

Реконструкция одной из старейших школ олимпийского резерва в Мурманске продолжается. На этапе сдачи в эксплуатацию новая, современная и технологичная крыша. Планы по дальнейшему обновлению спортшколы обсудили глава администрации города Андрей Сысоев и директор учебного заведения Алексей Ахметов.

Напомним, первую в истории областного центра школу  конькобежцев открыли ещё в 60-е годы прошлого века. За годы работы из этих стен вышли многие спортсмены, впоследствии ставшие олимпийскими чемпионами. Реконструкция здания учреждения началась несколько лет назад. Сначала заменили окна на двух этажах, затем систему отопления, а теперь у здания появилась новая кровля.

- Сегодня устранена самая главная проблема, которая существовала  в этом здании - выполнен ремонт кровли, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города  Мурманска. - Понятно, что теперь, когда мы решили этот вопрос, можно будет заниматься фасадом, ремонтом второго этажа и будем строить стадион под открытым небом.

Благодаря технологии обогрева теперь можно забыть о наледи на крыше. Такую кровлю не нужно чистить, а сходы снега не будут угрожать юным спортсменам и их педагогам травмами. Кроме этого, старое покрытие протекало по всему периметру.

- Мы, прежде чем заявиться на конкурс, честно говоря, на этой крыше «прожили», наверное, целую неделю целую, - рассказывает Павел Пушаков, представитель подрядной организации. - Я её исходил, исползал от и до. Но надо признать, что нам помогли не только город и руководители, но погода. Этим летом было хорошо: работали весь полярный день, до 12 ночи.

Совсем скоро полностью перестроят и второй этаж здания, на котором появятся  зал технической подготовки и зона для силовых тренировок.

- Реконструкция второго этажа позволит нам создать центр подготовки спортивного резерва по ледовым видам спорта. Это конькобежный спорт и хоккей с мячом, - рассказывает Алексей Ахметов, директор МАУ СШОР № 4. - Планируется сделать роллердром для подготовки спортсменов, чтобы они катались на роликах в зимний период.

Приступить к перепланировке второго этажа планируют уже в будущем году. Благодаря новой крыше заработает и тренажерный зал на третьем этаже, эксплуатировать который  ещё в прошлом сезоне было невозможно.

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