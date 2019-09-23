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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.09.19 19:30

Новая жизнь старого футбольного поля

В Мурманске оборудовали новое футбольное поле с искусственным покрытием. Возле кадетской школы на зеленом полотне смогут тренироваться и начинающие спортсмены, и опытные футболисты.

Стадион на улице Спартака вблизи кадетской школы знаком все жителям ближайших домов, на нем и раньше располагалось футбольное поле, но оно давно требовало модернизации. Теперь после реконструкции на нем не только современное искусственное покрытие, имитирующее газон, но и травмобезопасные ворота.

Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска: «Сегодня уже приезжали команды из Норвегии, и им поле понравилось, и этот результат нужно поддерживать».

Качество и удобство обновленного спортивного поля уже успели оценить воспитанники кадетской школы и опытные спортсмены футбольного клуба «Водник». Теперь самое главное, считают любители тренировок на свежем воздухе важно следить за порядком, чтобы вандалы не испортили покрытие.

Олег Шумилов, руководитель ФК «Водник»: «Раньше летом мы приходили на Бабикова, летом там были инциденты, а здесь общественность объединилась со школой, с детьми, и мы, как общественная организация, мы вместе с административными органами будем все это поддерживать».

Кадетская школа стала обладателем такого поля одной из первых в Мурманске. Как показывает 10-летний опыт эксплуатации искусственного газона в Заполярье, оно еще долго прослужит в северных условиях даже при больших нагрузках.

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