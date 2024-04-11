Новая зона отдыха появится в мурманском сквере на проспекте Героев-североморцев

С 2019 года во всех округах Мурманска облагородили 14 общественных пространств. Но на этом большая работа не заканчивается. Скоро изменится внешний облик территории на проспекте Героев-североморцев, 33 и 33а.

Площадка рядом с бывшим кинотеатром «Мир» давно нуждается в изменениях. Через сквер ходят местные жители, а в хорошую погоду здесь отдыхают горожане на лавочках.

В мае территорию начнут преображать. Здесь будет заменено дорожное покрытие. Появятся две зоны с детской игровой и спортивной площадками, модульный туалет, новые скамейки и урны.

Для безопасности будет установлено современное освещение и камеры видеонаблюдения.

Все работы в сквере должны завершить к концу сентября.

Отметим, что площадка на проспекте Героев-североморцев - не единственное место, которое в этом году будет благоустроено в областном центре.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Голосование по проекту благоустройства, всероссийское голосование проходит прямо сейчас и закончится в конце апреля. Уже больше 80 тысяч жителей Мурманской области приняли участие в голосовании и из них 42 тысячи мурманчане, как всегда активны. Я думаю, ещё есть время у тех, кто не принял участие в голосовании, присоединиться. У нас 13 объектов, которые, как определятся горожане, поставим в приоритет в ближайшие годы».