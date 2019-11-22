Новая звезда российской музыкальной сцены залетела в Мурманск

Питерский поп-певец Верби совсем недавно взорвал Интернет своими горячими хитами. Теперь он колесит по стране, знакомится лично с поклонниками и приобретает новых. Мурманск встретил начинающую звезду российской музыкальной сцены полным залом. «Реальный регион» присоединился к армии фанатов молодой звезды.

Евгений Вербицкий воплотил в жизнь мечту любого музыканта. За полгода добился славы и признания. При этом парень не зазнаётся. Вместо цветов, подарков и любовных од в соцсетях для него важно просто видеть своих слушателей на концерте. Это, по мнению исполнителя, и есть главная награда и признание.

Интервью с молодой поп-звездой и отчёт с концерта, подготовленные в рамках проекта «Реальный регион», смотрите на телеканале «Арктик-ТВ» 23 ноября в 23.15.