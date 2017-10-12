Новенькая крыша украсила довоенный дом Мурманска

Сезон капитального ремонта мурманских домов, признанных объектами культурного наследия, подходит к завершающей стадии. Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев посетил стройплощадку дома на проспекте Ленина, 88, обсудил ход работ с подрядчиками и лично пообщался с жильцами.

На крыше «сталинки» на проспекте Ленина полным ходом идут ремонтные работы. Здесь меняют кровлю. До первого снега осталось совсем немного, а значит и время поджимает. Но к счастью, работы выполнены больше чем на 70%.

- Мы меняем сейчас кровельное покрытие, - говорит Константин Татарников, руководитель проекта подрядной организации «Веста-2С». - У жителей этого дома вопросов по замене покрытия нет. Несмотря на частые дожди, ни одной протечки мы не допустили, так как работы ведём строго по технологии.

Этот 4-этажный дом был построен в 1940 году, выстоял в войну и пережил вражеские авианалёты. И именно поэтому это здание отнесено к объекта культурного наследия. Вот только жильцы очень недовольны состоянием старой постройки, обслуживанием которой с февраля 2016 занимается управляющая компания «Солнечный берег».

- Они ничего не делают, не убираются подъезды, - жалуются главе города мурманчане. - Детскую площадку мы сделали своими руками.

Серьёзную борьбу с такими нарушениями ведёт администрация Мурманска. За 10 месяцев этого года в отношении нерадивых коммунальщиков составили более 300 актов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила более 6 миллионов рублей. «Вопросы, которые сегодня прозвучали, все решаемы, - заметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Мы договорились о том, что город поможет в решении проблем, которые у собственников возникают. У нас уже отработаны механизмы, у нас существуют учреждение «Новые формы управления», которое создано специально для того, чтобы помочь собственникам, чтобы защитить их права в отношениях с управляющими компаниями.

Плановый капитальный ремонт идёт ещё в 137 домах Мурманска, которые отнесены к объектам культурного наследия. Первое, что ремонтируют – кровлми, а потом уже: фасады, внешнюю и внутреннюю отделки, замену лифтов и инженерных сетей. Все работы проходят под контролем Фонда капитального ремонта.

- Осталось примерно недели на 2-3 работ и крыша будет завершена, - говорит Александр Емельянцев, генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области. - Это будет первый вид работ, завершённый в домах культурного наследия. Работают хорошо, замечаний крупных нет.

Работы на доме по улице Ленина, 88 планируется завершить к началу декабря. А с наступление следующего сезона рабочие вернутся на этот объект, так как им предстоит заняться ремонтом фасада здания.