СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроникиЗНАКИ: Кому и как светят звёзды, знает астролог Сергей Згазинский
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»08.11.17 19:30

Новенький буксир «Юрибей» зашёл в Мурманск

В Мурманск пришёл буксир «Юрибей». Судно было построено на верфи города Темрюк в Краснодарском крае для «Росатомфлота». Работать буксир будет в порте Сабетта. Он  предназначен для обеспечения комплекса портовых услуг в Обской губе.

«Юрибей» - буксир ледового класса. Практически это небольшой ледокол. Сегодня он пришёл в порт Мурманск для пополнения припасов и уже через несколько дней отправится в Обскую губу. Там он будет обеспечивать навигацию танкеров в акватории порта Сабетта.

- Экипажу предстоит нелёгкая работа, - отметил Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области. - В Мурманске многие знают, что такое во льдах и  в узкостях работать, в Енисее и в Обской губе. Поэтому желаю безаварийной работы, 7 футов под килем, как говорят. А предприятию - дальнейшего процветания.

Буксир оснащён инновационной системой электродвижения. Благодаря ей он во время ходовых испытаний продемонстрировал уникальные технические возможности, превысив характеристики, заложенные на заводе-производителе в несколько раз. Судно - одно из пяти, построенных в рамках инвестиционного проекта по созданию портового флота для задач проекта «Ямал СПГ». Общая стоимость инвестпроекта 197 миллионов долларов.

- К лету 2018 года будет построен буксир «Надым»  АРК-6 класса, - сообщил  Вячеслав Рукша, генеральный директор ФГУП «Атомфлот». - Наверное, скорее, к июлю. Видимо, в августе будем поднимать флаг. Осенью должен быть принят в эксплуатацию, скорее всего,  в ноябре 2018 года, ледокол «Обь» - портовый ледокол и  тоже для порта Сабетта. Таким образом,  пять судов. С учётом смены экипажей  на них будет создано около 100 рабочих мест.

Своё имя буксир получил по названию реки Юрибей на полуострове Ямал. Это уже традиция. Все пять судов для проекта названы именно по этому принципу. На борту - сплошная автоматика. За параметрами двигателя можно наблюдать с экранов мониторов, датчики фиксируют малейшие изменения. Для досуга экипажа из 10 человек - не только кают-кампания, но и небольшой спортзал. В порту Мурманск пробудет «Юрибей» недолго. И уже 10 ноября моряков вновь ждёт переход. На этот раз к месту приписки - в порт Сабетта.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаБанки получат право блокировать счета клиентов при проведении сомнительных операций
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
30.10.17: Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого за последние 800 тысяч лет уровня, сообщает Всемирная метеорологическая организация, обещая людям серьёзные изменения климата. Кто больше всего виноват в этом?Проголосовало: 554 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Ольга
08.11.17 16:17
В Казани управляющая компания Вахитовского района не выполняет обязательств, за которые мы ежемесячно платим немалые суммы: подвалы наших домов в аварийном состоянии, полно воды и тараканов, вся прово
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Дмитрий
07.11.17 14:46
А обслуживающему персоналу - медсёстрам, уборщицам, инженерно-техническому - инженерам, техникам, которые обслуживают медтехнику, работникам службы медгазов, которые обслуживают газовые сети, работни
Комментарий к новости:Программа «Арктический доктор» - инициатива сверхактуальная
Елена И
06.11.17 19:20
Ну, понятно, свои же сдали, надоело дань платить. Гнать мошенников из МЧС!
Комментарий к новости:В Мурманской области заместитель начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» обвиняется в мошенничестве на сумму более 3 млн рублей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа00:30Новости. Информационная программа.01:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиБанки не хотят приумножать доходы вкладчиков-PRO ВалютуКурс евро подскочил почти на 94 копейки, доллара - на 79 копеек-PRO ЭнергетикуВ Мурманске начался капитальный ремонт теплосети в Долине Уюта-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 9 ноября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыПродолжают ужесточать требования к деятельности управляющих компаний
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика