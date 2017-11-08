Новенький буксир «Юрибей» зашёл в Мурманск

В Мурманск пришёл буксир «Юрибей». Судно было построено на верфи города Темрюк в Краснодарском крае для «Росатомфлота». Работать буксир будет в порте Сабетта. Он предназначен для обеспечения комплекса портовых услуг в Обской губе.

«Юрибей» - буксир ледового класса. Практически это небольшой ледокол. Сегодня он пришёл в порт Мурманск для пополнения припасов и уже через несколько дней отправится в Обскую губу. Там он будет обеспечивать навигацию танкеров в акватории порта Сабетта.

- Экипажу предстоит нелёгкая работа, - отметил Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области. - В Мурманске многие знают, что такое во льдах и в узкостях работать, в Енисее и в Обской губе. Поэтому желаю безаварийной работы, 7 футов под килем, как говорят. А предприятию - дальнейшего процветания.

Буксир оснащён инновационной системой электродвижения. Благодаря ей он во время ходовых испытаний продемонстрировал уникальные технические возможности, превысив характеристики, заложенные на заводе-производителе в несколько раз. Судно - одно из пяти, построенных в рамках инвестиционного проекта по созданию портового флота для задач проекта «Ямал СПГ». Общая стоимость инвестпроекта 197 миллионов долларов.

- К лету 2018 года будет построен буксир «Надым» АРК-6 класса, - сообщил Вячеслав Рукша, генеральный директор ФГУП «Атомфлот». - Наверное, скорее, к июлю. Видимо, в августе будем поднимать флаг. Осенью должен быть принят в эксплуатацию, скорее всего, в ноябре 2018 года, ледокол «Обь» - портовый ледокол и тоже для порта Сабетта. Таким образом, пять судов. С учётом смены экипажей на них будет создано около 100 рабочих мест.

Своё имя буксир получил по названию реки Юрибей на полуострове Ямал. Это уже традиция. Все пять судов для проекта названы именно по этому принципу. На борту - сплошная автоматика. За параметрами двигателя можно наблюдать с экранов мониторов, датчики фиксируют малейшие изменения. Для досуга экипажа из 10 человек - не только кают-кампания, но и небольшой спортзал. В порту Мурманск пробудет «Юрибей» недолго. И уже 10 ноября моряков вновь ждёт переход. На этот раз к месту приписки - в порт Сабетта.