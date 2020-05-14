Новичкам везёт, даже четвероногим

Служебная собака Табака в свой первый «рабочий день» помогла полицейским найти тайники с наркотиками.

Мурманские наркополицейские задержали молодого человека, который оборудовал тайники для хранения наркотиков, потом нарушитель планировал продать незаконные препараты.

На место происшествия прибыл кинолог со служебной собакой по кличке Табака. Обследовав местность, четвероногая сотрудница взяла след и, пройдя несколько улиц, указала на спрятанные пакеты. В общей сложности полицейские изъяли 16 свёртков с порошкообразным синтетическим наркотиком.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Табака недавно пришла на службу, это было её первое задание.

Александр Янович, начальник отделения ЦКС УМВД России по Мурманской области: «Собака породы миланская овчарка. Служит в органах с 2019 года. Была, буквально, аттестована неделю назад. Это её первый выезд, который оказался результативным».