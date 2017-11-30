Новинки на полке: путеводитель на финском и «Мурманское кино»

Состоялись две большие презентации в областной библиотеке. Сотрудник консульства Сари Пёюхёнен представила свой путеводитель по Мурманску на финском языке, а краевед Дмитрий Ермолаев рассказал гостям учреждения о своей новой книге, повествующей о том, почему наш регион так популярен у режиссёров и кинематографистов.

Последнее время принято много говорить о туризме, вот только недавно те же финны, собравшиеся в Мурманск с визитом, кроме как с помощью интернета, узнать что-то о городе-герое из других источников не могли. Никакого путеводителя по муниципальным достопримечательностям на языке страны Суоми просто не существовало. Исправить оплошность решила влюбленная в областной центр специалист финского консульства Сари Пёюхёнен.

- Даже базовая информация о Мурманске очень полезна для финнов, - считает Сари Пеюхенен, помощник консула в Мурманском отделении генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. - Может быть, жители в северной части Финляндии знают, где Мурманск, но многие и не знают, где он находится, сколько там жителей.

В нашем городе Сари работает последние 7 лет и успела изучить каждый его уголок. Прежде всего, туристам она рекомендует побывать рядом с Мурманским Алёшей, несмотря на пронзительный ветер в том районе, с этой площадки открывается отличный вид.

В декабре закачивается её трудовой контракт с дипломатическим представительством и специалист возвращается в Финляндию, но, по словам дипломата, она будет скучать по России.

- До конца года у меня есть отпуск, проведу Рождество с мамой и близкими, - делится своими планами Сари Пеюхенен, помощник консула в Мурманском отделении генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. - У меня есть мечта – поработать в саду, сделать свой сад, чтобы было красиво.

А в зале напротив презентовали ещё одну книгу. Краевед и журналист Дмитрий Ермолаев рассказал о том, что в основу издания «Мурманское кино» лёг цикл статей, написанных автором для одной из областных газет. В новом издании это не только заметки, но и сотни архивных фотографий с актерами и местами сьёмок.

- Это не просто книга, а книга - фильм. В ней текстовые эпизоды разбиты на текстовые кадры, - рассказывает Дмитрий Ермолаев, автор книги «Мурманское кино». - Её нужно не только читать, но и смотреть.

Многие документы, напечатанные на страницах издания, вообще никогда не публиковались. Так что читатели получили уникальную возможность узнать интересные факты о фильмах, которые снимались у нас в регионе, а таких набралось по меньшей мере 130.

Самый простой способ познакомиться с книгами - прийти в научную библиотеку.