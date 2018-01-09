Новинки нового года

В России ежегодно с 1 января вступают в силу новые поправки в законы, происходят другие изменения, которые существенно влияют на нашу жизнь. Повышение минимального размера оплаты труда, выплаты при рождении первенца и медицинские консультации в режиме онлайн… Что ещё ждёт россиян в 2018 году?