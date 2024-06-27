Новобранцы из Мурманской области пополнят ряды Росгвардии

12 призывников отправились с вокзала столицы Заполярья в Республику Коми.

Юноши прошли тщательный отбор: оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, также были изучены их биографические данные.

Призывников обеспечили обмундированием, средствами личной гигиены и необходимым на время следования питанием.

После срочной службы они могут продолжить профессиональный рост в подразделениях Росгвардии, а также поступить в ведомственные высшие учебные заведения и стать офицерами.

Будущие военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах Северо-Запада России.

К участию в специально-военной операции они привлекаться не будут.