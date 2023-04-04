Новое медицинское оборудование поступило в рентгеновское отделение Мурманского областного клинического многопрофильного центра

Современные аппараты позволяют выполнять весь спектр исследований, а также получать высокое диагностическое качество изображений.

В Мурманском областном клиническом многопрофильном центре заменили рентгеновское оборудование. Это два цифровых аппарата «Электрон» российского производства. На них можно произвести исследования, например, костной системы, лёгких, пищевода. В центре за день выполняется порядка 150 снимков.

Степан Паюсов, заведующий рентгеновским отделением Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Большая часть приходится на аппарат, который установлен на первом этаже, который непосредственно работает с приёмным покоем. Это очень удобно, приёмный покой у нас находится в непосредственной близости от пациентов».

Надежда Михалевич пять дней назад перенесла операцию на сердце. Сейчас чувствует себя прекрасно и проходит постоперационное обследование, в том числе и на новых аппаратах.

Надежда Михалевич, пациентка Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Всем довольна. Прямо всё хорошо, помогли мне выжить. Спасибо большое всем врачам, которые принимали непосредственное участие в моём лечение и выздоровлении».

Максимально простая и удобная система управления позволяет в кратчайшие сроки овладеть навыками работы на аппарате, что упрощает работу рентгенолаборантам. Снижает физическую нагрузку на персонал, экономит время на проведение исследования и увеличивает пропускную способность кабинета. Высокое качество изображения снимков и сохранение результатов в цифровом формате, позволяет врачам оперативно посмотреть снимки в центральном архиве медицинских изображений.

Степан Паюсов, заведующий рентгеновским отделением Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «За счёт того, что применяются цифровые технологии, получаем разрешение очень хорошее. Мы можем видеть небольшие очаги в лёгких, которые раньше могли быть пропущены на обычных рентгеновских аппаратах».

Отличительная особенность второго рентгенодиагностического комплекса - это наличие поворотного стола-штатива с дистанционным управлением, благодаря чему все исследования можно проводить из пультовой. Высокое разрешение обеспечивает визуализацию на снимке даже мелких деталей, а это залог качественной диагностики.