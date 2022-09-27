Новое молодёжное пространство «СОПКИ» открылось в Снежногорске

«СОПКИ» уже активно работают с подростками, готовыми развиваться творчески и интеллектуально, для этого в двух новых помещениях есть всё самое необходимое: интерактивное оборудование, функциональная мебель, развивающие игры.

С утра и до вечера – таков график работы «СОПОК» в Снежногорске. Новое молодёжное пространство готово стать «магнитом» для старшеклассников, для подростков, которым хочется побыть в уютном месте с друзьями, а главное, направить свою неуёмную энергию в правильное, общественно-полезное русло. Например, так считает и Лера Мазурова – на открытие «СОПОК» девушка пришла с братом и уже определилась с тем, чем будет заниматься здесь

Валерия Мазурова, г Снежногорск: «Я хотела бы, чтобы подростки здесь самореализовались, воплощали какие-то свои проекты. А также хорошо провести время».

Стильный дизайн помещений, удобная мебель, лёгкая, чтобы переносить её для проведения тренингов или игр в компании. Кстати, для игровых мероприятий оборудования здесь предостаточно - и речь не только о настолках, но и об аэрохоккее, видеоиграх.

Алиса Шейдерова, г. Снежногорск: «Хочу, чтобы здесь молодёжь отдыхала, знакомились, веселились».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это очередное пространство, которое мы открыли. Очень важно, чтобы у молодёжи была точка притяжения. В библиотеке – дети помладше, а для детей постарше нужно пространство, где они были бы хозяевами».

Не удивительно, что открыты «СОПКИ» в большом ЗАТО именно на базе Центра гражданского и патриотического молодёжи: не один десяток лет с молодыми людьми, школьниками – подростками здесь работают специалисты, в том числе и психологи. Они аккуратно направляют ребят, помогают самоопределиться и высказаться.

Андрей Фунтов, директор Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи ЗАТО Александровск: «Это идеи молодёжи. Пространства созданы не для реализации наших идей – взрослых, а именно молодёжи, а мы поможем им в этом».

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Какую я хочу отдачу? Чтобы наши дети были счастливы – это делается всё для них».

А результат ждать себя не заставляет: старшеклассники Снежногорска занимаются волонтёрством, работают над исследовательскими проектами, развиваются в спорте и творческой деятельности. А «СОПКИ» - лишь эффективный инструмент взрослых для правильного воспитания детей.