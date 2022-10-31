Новое назначение в правительстве, экономические показатели растут, начинает работу Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников спецоперации – хорошие новости с оперативного совещания

В Мурманской области создают центры поддержки для семей мобилизованных северян, а областной центр имеет все шансы стать молодёжной столицей России. Об этом и многом другом Андрей Чибис, глава региона, рассказал во время оперативного совещания в правительстве.

Началось совещание с новых кадровых решений. Андрей Чибис сообщил, что Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области возглавит Зинаида Середа.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Зинаида Вячеславовна у нас системно развивала блок муниципального надзора, цифровизацию, добилась в этом направлении качественных результатов. Я уверен, что такая же работа будет выстроена с Минприроды. Поэтому с возвращением и успехов в новом, таком очень важном для нашей области и непростом в то же время, блоке».

Во время оперативного совещания обсудили и ещё один важный вопрос. С 1 ноября в регионе начнёт работать Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников спецоперации. Организация будет решать большой спектр вопросов: бытовые, финансовые, медицинские, образовательные, социальные и многие другие. Всего откроют 12 отделений.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я ещё раз хочу отметить, что в тот момент, пока мужчина, кормилец, отец, муж и сын находятся, выполняя задачи и защищая Родину, внимание очень важно. Разные жизненные ситуации должны браться в работу, а вопросы решаться. И на местном уровне, и на региональном уровне. Коллеги, ориентирую, чтобы это всё было качественно сделано».

Несмотря на санкционное давление Мурманская область в этом году показывает рост по ряду экономических показателей. Более чем на 2% вырос индекс промышленного производства. Обрабатывающее производство увеличилось практически на 7%. А инвестиции в Мурманскую область только за первое полугодие составили более сотни миллиардов рублей. Всё это стало возможно благодаря антикризисным мерам, вовремя принятым правительством региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «За первое полугодие на 11 тысяч человек выросло количество работников в малом и среднем бизнесе, включая самозанятых. И теперь их больше 94 тысяч. А количество самих субъектов МСП также демонстрирует рост и теперь составляет почти 24 тысячи. Коллеги, это в текущих условиях давления на нашу страну - это неплохие результаты. Очень важно держать эти темпы, эту динамику».