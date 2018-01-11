Новое оборудование поступило в Мурманскую городскую больницу

Гинекологическое отделение Мурманской городской больницы закупило новое оборудование, которое позволило увеличить количество проводимых операций почти на 30%. В дальнейшем ожидают и уменьшение очередей на плановые операции.

Отделение гинекологии Мурманской городской больницы – самое крупное не только в столице Заполярья, но и во всей области. 53 койки для лечащихся и ещё 10 мест дневного стационара. Ежегодно тут выполняют более трёх с половиной тысяч высокотехнологичных операций различной степени сложности.

- Объём операций у нас очень большой. Основная часть оперативного вмешательства – эндоскопические, - рассказала Наталия Андреева, заведующая отделением гинекологии Мурманской городской больницы.

Такой метод оперативного вмешательства позволяет не травмировать ткани во время операции. Также эндоскопия практически во всех случаях гарантирует сохранение репродуктивного здоровья у женщин. Врачи признают: гинекологические заболевания молодеют с каждым годом, а это и провоцирует огромные очереди на операции. И если раньше госпитализации можно было ждать 2 месяца, новое оборудование поможет сократить этот период.

- Востребованность в этом виде диагностики и лечения возрастает, - констатирует Людмила Ушакова, заместитель министра здравоохранения Мурманской области. - Поэтому было принято решение по закупке гистероскопических стоек, которые уже сейчас позволили уменьшить эту очерёдность до трёх недель..

Сразу после нового года отделение ждал ещё один сюрприз : 7 новых гистероскопов, электрохирургические инструменты и вся необходимая дополнительная техника. Заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова надеется, что ввод в эксплуатацию всего нового оборудования позволит ещё более сократить очереди - всего до нескольких дней.

К слову, всё полученное оборудование российского производства. Однако, как признались специалисты, оно ничем не уступает зарубежным аналогам.