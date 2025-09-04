Новое оборудование поступило в областной онкологический диспансер

Современные лабораторные аппараты помогут в работе специалистов патологоанатомического отделения.

11 единиц нового современного оборудования поступило в распоряжение специалистов патологоанатомического отделения областного онкодиспансера. Именно здесь проводят анализ материала для установления диагнозов пациентам.

Аппараты подключены и на них уже выполнено более 80 иммунногистохимических исследований на выявление рака молочной железы, которые раньше невозможно было сделать в стенах учреждения.

Дмитрий Коваленко, главный врач Мурманского областного онкологического диспансера: «Мы получили новые микротомы – препараты, которые позволяют делать более тонкие срезы препаратов и правильно их приготавливать. Также мы получили хорошие микроскопы. В том числе один из них сканирующий, который позволяет передавать данные не только в нашу медицинскую информационную систему, а непосредственно на федеральные базы, чтобы специалисты федерального уровня в сложных случаях могла дать нам квалифицированную консультацию».

Благодаря новому оборудованию срок приготовления препаратов сократился и теперь занимает 2-3 дня место прежней недели. Это очень хороший результат, учитывая, что в год жизненно важные исследования проходят более 4 тысяч человек. По статистике у северян чаще всего диагностируют рак молочной железы, лёгких, предстательной железы и толстой кишки. В год порядка 3800 онкодиагнозов ставят врачи. Появления новых аппаратов невозможно переоценить.

Роман Пономарев, заместитель главного врача Мурманского областного онкологического диспансера: «Во-первых, это для персонала очень важно. Используются очень агрессивные ядовитые реагенты, поэтому практически на 90% исключён контакт с ними. Во-вторых, чётко и скрупулезно каждое стекло приписывается к пациенту в его электронной истории болезни. И мы уже не ошибемся, что это анализ Ивана Ивановича, а это Петра Петровича. В-третьих, уровень аппаратуры позволяет ставить диагнозы, которые мы раньше не могли здесь поставить и отправляли пациентов и их материал в центральные клиники, институты и так далее».

Для работы на оборудовании специалисты прошли необходимое обучение. Пока они диагностируют только рак молочной железы, но в перспективе перечень заболеваний для исследований будет расширяться. А когда завершится строительство нового корпуса онкодиспансера, оборудование переедет туда, где всё предусмотрено для проведения таких тестов.