Новое оборудование в больницах Заполярья позволяет раньше и точнее диагностировать заболевания у юных северян

Переоснащение проводят благодаря президентским нацпроектам и стратплану «На Севере – Жить!».

Обновления произошли и в Детской областной больнице, где хирургическую помощь получают дети всего региона, однако старое здание уже давно стало тесным для потока больных.

Ремонты в больницах и закупка нового оборудования – не просто обновление. Это возможность раньше и точнее поставить диагноз, оказать высокотехнологичную помощь на месте, без долгих и затратных поездок в клиники Санкт-Петербурга или Москвы. Особенно это важно для маленьких пациентов, для которых оперативность лечения играет первостепенное значение. В Детской областной больнице хирургическую помощь получают дети всего Заполярья.

Елена Сердюк, главный врач Мурманской областной детской больницы, депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Мы оказываем помощь по профилям детская хирургия и урологическую детскую помощь. Всё делаем у себя, детишкам не надо покидать регион».

Именно здесь в рамках президентских программ и стратегического плана «На Севере – Жить!» произошли качественные изменения.

Яна Артамонова, заведующая оториноларингологическим отделением Мурманской областной детской клинической больницы: «У нас очень большой прогресс и по оснащению оборудованием, и по подходу к лечебному вопросу».

В нынешнем здании Мурманской областной детской клинической больницы ежегодно получают помощь около 13 тысяч детей. Однако, многие ждут в очереди. Из-за нехватки площадей пропускная способность ниже, чем потребность населения. Из-за этого неудобства испытывают и пациенты, и врачи.

Екатерина Мозжухина, заведующая хирургическим отделением Мурманской областной детской клинической больницы: «Нам не хватает площадей … Но технически мы не всегда имеем для этого возможность».

По этому поводу губернатор Мурманской области обратился к Президенту РФ с просьбой о финансировании строительства новой детской больницы в 2027 году. По словам губернатора Андрея Чибиса, команда уже разработала техническое решение и нашла территорию для строительства.