Новое оборудование в областном онкодиспансере позволяет облучать поражённые участки ткани, не подвергая риску соседние органы

Лечение онкозаболеваний, даже на современном уровне развития медицины, процесс трудоёмкий. Он нередко затрагивает, а порой и откровенно вредит, окружающим опухоль здоровым тканям. К несчастью для пациентов, эти сопутствующие потери, до недавнего времени, были неизбежны. Однако новейшие технологии позволяют свести такие риски к минимуму.

Ольга Силкина, заведующая отделением радиотерапии ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»: «На поставленном оборудовании в 2021 году - линейном ускорителе «TrueBeam» имелась возможность проведения облучения совместно с синхронизацией по дыханию. Синхронизация с дыханием позволяет минимизировать осложнения у ряда пациентов. Это рак лёгкого».

Если у пациента вывялена опухоль в области грудной клетки, естественный процесс дыхания смещает зону облучения в трёхмерной проекции. Таким образом под поток электронов попадает сердце или здоровая часть лёгкого. Последствиями таких вмешательств могут стать фиброзы или сердечно-сосудистые заболевания. Синхронизация луча с дыханием пациента сводит такие риски к минимуму. Для процедуры от пациента не требуется особой подготовки.

Дмитрий Коваленко, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»: «Те аппараты, которые мы получили, повысили наши возможности на 23 ступени в плане лучевой терапии. Ещё раз обращаю внимание на то, что до этого наш самый современный аппарат - аппарат лучевой терапии «Терабалт» был 2006 года выпуска. Эти ускорители, один из них, в мире начал работать только в семнадцатом году, а уже в двадцать первом стоял у нас и начал оказывать помощь».

На Северо-Западе такая передовая аппаратура есть только в нашей областной больнице и в Санкт-Петербурге.

Диспансер ждёт дальнейшая модернизация. В течение следующих двух лет для учреждения будет построено новое восьмиэтажное здание, где буду располагаться современный оперблок, отделение реанимации и три хирургических отделения.