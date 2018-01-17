Новое пополнение инженерных войск СФ справилось с поставленными задачами

Валерия Светлана, что про Норвегию вспоминать! Пока будем голосовать за любимых и незаменимых, то останемся сидеть на бобах. Комментарий к новости: Куда подтолкнёт новый МРОТ предпринимателей Мурманской области

Светлана Считаю что выплаты рк и пн - это обязанность государства . Все эти добавки в сегодняшнем виде -полная несправедливость. Все живут в одинаковых условиях Крайнего Севера. Но одни за это получают скажем Комментарий к новости: Куда подтолкнёт новый МРОТ предпринимателей Мурманской области