Новое пополнение инженерных войск СФ справилось с поставленными задачами
На одном из полигонов Северного флота прошли занятия с личным составом отделений сапёров и механиками-водителями.
Обучение проходило в сложных климатических условиях. Военнослужащие отрабатывали задачи по освобождению прохода техники через имитированное взрывное заграждение. Безопасный маршрут был обеспечен подрывом условных минных заграждений. Военные действовали скрытно, используя элементы маскировки.
Механики-водители в свою очередь совершенствовали вождение инженерной техники.
«Занятия сейчас проходят на достаточно качественном, хорошем уровне. Поэтому всеми военнослужащими, которые прибыли из учебных подразделений, мы довольны», - отметил уровень выучки Игорь Дячок, начальник инженерно-технического отдела морской инженерной службы Северного флота.