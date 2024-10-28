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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.10.24 19:30

Новое правительство у нашего региона - общее количество руководителей сократилось на пять человек

Очередное оперативное совещание в правительстве Мурманской области стало началом новой работы. Глава региона Андрей Чибис представил сформированный состав своей новой команды.

Началось оперативное совещание с объявления нового состава правительства Мурманской области. Первым вице-губернатором Андрей Чибис оставил Оксану Демченко. Далее следуют ещё 9 заместителей главы региона: Надежда Аксенова, Ольга Вовк, Анна Головина, вице-губернатор и министр региональной безопасности Артём Долгов, вице-губернатор и министр энергетики и ЖКХ Алла Истомина, вице-губернатор и министр юстиции Ксения Зинатуллина, заместитель главы региона и министр развития Арктики и экономики Светлана Панфилова, заместитель главы региона и министр транспорта Юлия Полиэктова, замгубернатора и министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

Что касается остальных руководителей министерств, то здесь тоже есть новые имена и лица. Их Андрей Чибис также озвучил на встрече.

Министром внутренней политики стала Эвелина Макарова, а министром градостроительства и благоустройства Элина Парамонова. Остальные руководители министерств сохранили свои должности, доказав эффективность работы.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сокращено количество свободных заместителей губернатора, а семь из них как раз через дефис совмещают и выполняют функции руководителей органов исполнительной власти. Общее количество руководителей сократилось на пять человек. 2/3 людей, которые в руководстве правительства – это северяне».

Как прозвучало во время совещания, в Мурманске впервые со времен Советского Союза будут строить жилые кварталы. В рамках стратегического плана «На Севере – Жить» уже снесено 25 аварийных домов. И теперь, когда в наш регион стали заходить крупнейшие застройщики, жилищный сектор преображается. Напомним, ранее на ПМЭФ подписано соглашение с тремя федеральными компаниями о строительстве более чем 450 тысяч квадратных метров жилья в Мурманске. 

Юрий Сердечкин, глава города Мурманска: «На сегодняшний день в новых домах на улице Бредова, строительство которого закончили в конце прошлого года, и на Бондарной уже заселены жильцы. В доме на Успенского идут отделочные работы, мы планируем в ноябре завершить все мероприятия, чтобы до конца года 128 квартир были переданы для людей, переезжающих из аварийного жилья, а также для детей-сирот».

В ходе совещания, глава региона поздравил Юрия Сердечкина с недавним избранием на пост мэра столицы Заполярья. Теперь под его чутким руководством будет преображаться жизнь в городе.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Работы ещё в городе непочатый край. Я прошу ещё раз обратить внимание на приоритеты, которые обозначены в мастер-плане, а второе – быть щепетильным к деталям. Всё должно быть дружелюбно в городе. Над этим ещё очень много надо работать».

На совещании было отмечено, что в рамках программы реновации ЗАТО в Мурманской области сейчас реализуют 149 мероприятий. В их числе: ремонты дорог и благоустройство дворов, снов зданий, ремонт домов, квартир, замена лифтов. А в следующие три года на обновление населённых пунктов, где дислоцируются военные, планируют направить более 42 млрд рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очень важно качественно и ускоряться по тем мероприятиям, которые ещё находятся в работе, чтобы уложиться в сроки, которые мы спланировали. Поэтому прошу сделать всё, чтобы эти работы в темпе выполнялись».

На совещании озвучили информацию, что День народного единства в этом году Заполярье отметит обширной культурной программой. Более 170 мероприятий запланировано в библиотеках, музеях, досуговых центрах и молодежных «СОПКАХ» во всех муниципалитетах. К празднованию в Мурманске присоединятся детско-юношеская библиотека, научная библиотека, Центр современного искусства «СОПКИ.21А» и ДК Кирова.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «4 ноября в Мурманске состоится митинг-концерт в сквере на улице Ленинградской. В программе – интерактивные площадки и с 15 часов выступления ведущих городских творческих коллективов Мурманска и ДК Кирова».

Ключевым событием празднования Дня народного единства по традиции станет всероссийская акция «Ночь искусств». Гостей художественного музея ждут экскурсии и арт-медиации по выставкам, тематические лекции и мастер-классы, музыкальные выступления и кинопоказы, а также мероприятия Межрегионального фестиваля народной игрушки России. В краеведческом музее откроют выставку «Зимняя война». Программой семейных мероприятий северяне отметят День матери.

В числе значимых культурных мероприятий ноября – второй Международный театральный фестиваль «Арктическая сцена», Международный кинофестиваль «Северный характер», Межрегиональная научно-практическая конференция «Север России – история, традиции, культура», гастроли Московского театра имени Образцова и обширный график выступлений ведущих артистов страны. Подробнее познакомиться с афишей можно в пабликах учреждений культуры и на портале «Наш Север».

Комментарии

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Последние комментарии

Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
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Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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