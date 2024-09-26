Новое пространство «СОПКИ.СПОРТ» активно осваивает молодёжь Кандалакши

Уникальный сетевой кластер «СОПКИ», который включает в себя открытие пространств для занятий спортом, досуга молодёжи и поддержки семей, успешно распространён на всю Мурманскую область. Кандалакша в этом списке – не исключение.

Год своей работы отметили молодёжные «СОПКИ». А в первых числах сентября здесь появилось новое пространство «СОПКИ.СПОРТ». Теперь для молодых людей занятия спортом стали намного доступнее.

Недавно на базе городского кандалакшского бассейна состоялось торжественное открытие нового спортивного пространства «СОПКИ.СПОРТ». Оно появилось благодаря реализации стратегического плана «На Севере – жить».

Виталий Рак, директор Детско-юношеской спортивной школы муниципального образования Кандалакшский район: «Закуплено современное оборудование, всё новое. Ремонт сделали от раздевалок до окон – поменяли всё. Электропроводку поменяли. Очень глобальный ремонт был сделан за время летнего простоя бассейна».

Ранее здесь был тренажёрный зал, который не обновляли многие годы. Но сейчас, как отмечают спортсмены, совсем другое дело. В помещении приятно и комфортно находиться, есть всё что нужно.

Апполинария Смирнова, инструктор по спорту молодёжного пространства «СОПКИ.СПОРТ»: «Появились новые тренажёры, их стало больше и разнообразнее. Это не только блочные тренажёры, но и рычажные тренажёры. Благодаря этим тренажёрам можно прокачивать почти что всё тело одновременно. Замечательный многофункциональный тренажёр – то, что нужно молодым людям».

По словам сотрудников, с каждым днём всё больше любителей спортивного образа жизни посещают новое пространство. Но занимаются здесь и профессионалы. Например, на площадке во время еженедельной тренировки мы застали команду по плаванью.

Анна Егнедова, спортсменка: «Мы занимаемся два раза в неделю в тренажёрном зале. Хороший тренажёрный зал, новые тренажёры – всё нравится. Тренер следит и подсказывает, как делать все задания и даёт наставления».

Александр Юнолайнен, спортсмен: «Мне нравится зал. Тут много тренажёров – всё хорошо обустроено. Ну, всё классно. Мой любимый тренажёр – это беговая дорожка, потому что я люблю бегать».

Напомним, что в пространствах «СОПКИ» молодёжь с 14 до 35 лет занимается бесплатно.

Кандалакшские молодёжные «СОПКИ», созданные по программе Росмолодёжи «Регион для молодых» и расположенные на базе центра «Гармония», отмечают год с начала своей активной и плодотворной работы. Ежедневно здесь проходит масса тематических занятий – это и уроки мастерства, и настольные игры, квартирники, просмотры кино и много-много всего другого.

Инга Краф, заместитель директора по основной деятельности молодёжного центра «Гармония»: «Есть всё необходимое для развития творческих идей у подростков и молодёжи. У нас есть студия звукозаписи, волонтёрского мастерства».

В «СОПКАХ» всегда рады молодым ребятам и их друзьям. Всю актуальную информацию можно найти в группе пространства в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/sopkimurmol51