Новое семейное пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ» открылось на базе библиотеки в Полярном

В этом году это уже третьи «СОПКИ.СЕМЬЯ» в Мурманской области. Они призваны объединить детей и их родителей для общего досуга. Преобразилось не только помещение библиотеки, но и её наполненность. К привычным книжным стеллажам и полкам добавились интерактивные блоки и модули.

Сразу адаптировались и принялись изучать необычные игрушки в «СОПКИ.СЕМЬЯ», как полагается, дети. Для них, как для первооткрывателей, каждая деталь имеет значение: подолгу рассматривают книги, пробуют решать логические задачи, осторожно нажимают кнопки интерактивного модуля.

Ксения Жигалюк, посетительница «СОПКИ.СЕМЬЯ», г. Полярный: «Игрушек много, которых в квартире не разместишь».

Прекрасное начало для формирования любви к книгам – новое семейное пространство открыто на базе библиотеки. Предусмотрена здесь и возможность посещения маломобильными гражданами, рассказывают сотрудники: расширен дверной проём, установлен пандус.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Когда Александровску предложили участвовать в создании проекта «СОПКИ.СЕМЬЯ», идею мы сразу подхватили. В этом году, наконец-то, открыли. Это важно, потому что у нас много молодых семей, много детей. Пока неясно, как это будет работать, но у нас прекрасное управление культуры, я уверен, что мы справимся с наполняемостью мероприятиями этого пространства».

Продуманы здесь и особенные комнаты для консультативной помощи родителям. Одна из них ориентирована на здоровье малышей. Конечно, речь не идёт о серьёзной диагностике, но дать базовые знания о том, чем и как кормить младенца, как вводить прикорм, стоит ли обращаться к узким специалистам, здесь вполне могут дать.

Сара Кадимова, врач-педиатр участковый детской поликлиники филиала МСЧ №5 ФГБУЗ ЦМСЧ №120 ФМБА России, г. Полярный: «Консультации для беременных не проводятся. Если будет такая востребованность у мамочек, будет много вопросов, то мы сможем ответить и помочь им».

Кроме того, работать с населением здесь могут и юристы, и специалисты социальной поддержки – это важно для тех, чьи родственники сегодня находятся в зоне специальной военной операции.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «В этом году мы открыли уже третье пространство и анализируем, что требуется нашим жителям, приходящим в «СОПКИ.СЕМЬЯ». Сначала устроили шоковую терапию, наполнив событиями и пригласив много узких специалистов, чтобы показать, что будет происходить здесь».

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Такой дом нужен жёнам военнослужащих и не только им. Это то пространство, где могут собраться семьи, поделиться опытом, знаниями, добрым, хорошим».

Библиотеки в Полярном стали преображаться последние пару лет. Сначала отремонтировали учреждение на улице Советской. Сильно отступать от классического видения цитадели знаний не стали, но ввели в программу пространства мероприятия для школьников. Что касается «СОПКИ.СЕМЬЯ», то это место должно стать объединяющим поколения, оно должно сохранять и укреплять семейные ценности.

Олеся Крусь, посетительница «СОПКИ.СЕМЬЯ», г. Полярный: «Это новое для нашего города. Теперь дети сюда больше ходить будут, чем на улицу Советскую, хотя обе библиотеки прекрасные. Но тут другая атмосфера».

Татьяна Шастова, заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО Александровск: «В библиотеки вдохнули новую жизнь, это правда. Читать, мы может, меньше и не стали, но переходим на электронику. А здесь дети привыкают, что здесь есть книги».

Без подарков юные александровцы не остались: брендированные рюкзаки от правительства Мурманской области будут напоминать о новом этапе проекта «СОПКИ». Совсем скоро в «СОПКАХ.СЕМЬЯ» будет сформирован график событий, с анонсами можно ознакомится в официальной группе проекта в социальной сети.