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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.12.20 19:30

«Новогоднее чудо» - стать волшебником просто

Почувствовать себя настоящим волшебником проще всего в новогодние праздники. Исполнить заветную мечту ребёнка и положить под ёлку желанный подарок смогли взрослые, которые приняли участие в благотворительной акции «Новогоднее чудо».

Под нарядной ёлкой чего только нет - куклы, мягкие медведи, коньки, конструкторы - именно так выглядят детские мечты. Воспитанники из детских домов со всей Мурманской области украшали ёлки открытками со своими желаниями, а отзывчивые северяне их исполняли.

Ольга Трифанова, организатор акции: «Нашей акции в этом году 12 лет, но если раньше мы ставили ёлки в торговых центрах, то в этом году мы расположили их и фитнес клубе и в некоторых организациях».

Каждый ребёнок получит именно то, что указал в открытке. Сотрудники регионального правительства также присоединились к благотворительной акции, подарки для детей выбирали с душой.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «У меня попалось два желания от двух мальчишек - Гоши и Дани. Один пожелал сертификат в модный магазин, а другой - наушники беспроводные. Я не удержалась положила туда носочки, прянички. Хочется порадовать ребят».

До конца декабря все подарки доставят адресатам. В этом году удалось исполнить мечты почти 500 ребят из 22 социальных учреждений.

 

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