«Новогоднее чудо» - в Мурманске стартовала ежегодная добрая акция

Сегодня состоялся запуск традиционной благотворительной акции, во время которой любой мурманчанин может узнать желание ребёнка и подарить ему чудо на Новый год.

Акции «Новогоднее чудо» уже 14 лет. Она проводится для ребят из детских социальных учреждений всего региона. Более 10 тысяч мурманчан уже были участниками новогодней акции. Как говорят организаторы, стать для кого-то символом радости и надежды в период волшебства - очень просто. Для этого всего лишь нужно: снять открытку с ёлки, выполнить пожелание ребёнка, затем передать подарок организаторам, которые, уже в свою очередь, передадут его ребёнку.

Ольга Трифанова, организатор акции «Новогоднее чудо»: «Я редко встречаю такие акции, которые живут так долго. Наверное, делать что-то 14 лет - это очень сложно. Но каждый год в Мурманской области мы собираем пожелания детей, подписываем открытки, размещаем открытки на ёлках. И каждый год все мечты детей исполняются. В независимости от того, что сейчас происходит вокруг, это не очень сейчас важно. Каждый год мурманчане приходят, снимают открытки и дарят подарки. Мы закрываем весь список подарков круглый год, ещё не было ни одного ребёнка и не одной мечты, которая была бы загадана и не исполнилась».

Последние годы большую помощь в организации акции оказывает Единый волонтёрский центр региона. Добровольцы занимаются глобальной работой – сбором подарков в одном месте, их систематизацией и доставкой.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра: «Так получилось, что этот проект организовывала известная торговая сеть Мурманска. И этот был год, когда у сети были проблемы - она уходила с рынка. Получалось так, что либо акцию надо продолжать, либо останавливать. Проект должен либо перерождаться во что-то, либо останавливаться. Мы понимаем, насколько эта акция важна и насколько она добрая с такой хорошей отдачей, насколько нужная и дарителю и получателю. Мы присоединились и не жалеем об этом».

Чаще всего, маленькие воспитанники загадывают что-то общепринятое, но такое радостное для себя: машинку, куклу, наушники, плеер. Однако бывают и необычные пожелания. Например, в прошлом году мальчик Костя захотел сходить в кино с губернатором, а девочка Виолетта попасть на обучение в «Академию телевидения». Как и полагается в Новый год, желания юных участников сбылись.

В этом году в акции появилось нововведение. Ребята сделали новогодний сувенир, который получит каждый даритель подарка.

Ольга Трифанова, организатор акции «Новогоднее чудо»: «Мы хотим, чтобы люди понимали, как мы им благодарны за это. И хотим сказать огромное спасибо вот такими сувенирами, сделанными детскими руками».

В Мурманске планируется организовать около 10 точек, где будут стоять ёлки с пожеланиями. Давайте, вместе становиться добрее!