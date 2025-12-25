Волшебство начинается в пятницу: центр Мурманска превращается в зимний городокВ Мурманской области утверждена региональная программа укрепление здоровья и формирование здоровьесберегающей среды
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.12.25 19:30

Новогоднее чудо начинается с мечты

А для ребят из Центра помощи детям «Журавушка» волшебство уже стало реальностью. В рамках традиционной благотворительной акции «Новогоднее чудо» исполняются их самые заветные желания.

В Мурманской области в семнадцатый раз стартовала масштабная благотворительная акция, благодаря которой исполнилось желание маленькой Юли. Девочка очень хотела побывать на кондитерской фабрике. И вот её путешествие началось с заготовительного цеха.

- В этом помещении у нас просеивается мука. Для чего это делается? Чтобы ничего постороннего не попало в тесто. А что может попадаться в муке? Если недобросовестный производитель, то может попасться всё, что угодно.

Юлия впервые увидела, как работает просеиватель для муки, огромные миксеры для теста и как в печах поднимаются бисквиты.

А вот и сердце фабрики – кондитерский цех. Здесь трудятся над созданием тортов и пирожных. Кондитеры показали Юле, как красиво украсить вкусные десерты.

- Мишка состоит из мусса, который идёт в торт. Мы для этого купили специальные формы. Я укладываю сейчас надпись «С Новым годом!».

А вот место, где создаётся настоящее волшебство. Здесь мастер создаёт вкусные маленькие скульптуры из шоколада.

- Вот здесь я сделала лошадку, потом её украсила красиво. Пищевые красители у нас все съедобные.

Воплотить Юлину мечту в реальность помогли мурманские энергетики. Ведь на благотворительной акции «Новогоднее чудо» с ёлки желаний именно они выбрали открытку девочки.

Татьяна Смирнова, координатор социальных проектов: «Было приятно исполнить желание ребёнка в канун Нового года, учитывая то, что они нуждаются в дополнительном внимании и заботе, так как они воспитанники социальных центров. У нас в этом году есть вторая открытка. Мальчик заказал экскурсию на военный корабль. Я зная точно, что сотрудники ЗАТО Александровск исполнят и эту мечту».

После насыщенной программы гости отправились на сладкое чаепитие, где их ждал сюрприз: большая коробка пирожных для всех друзей из детского центра. Но главный подарок - радостные глаза и искренние эмоции детей.

Юлия Шляхова, воспитанница Центра помощи детям «Журавушка»: «Я мечтала посмотреть, как готовятся конфеты. Я об этом рассказывала многим - и маме, и сестре, и брату. Я счастлива, потому что моё желание сбылось!».

Дарья Гусева педагог-психолог Центра помощи детям «Журавушка»: «Я считаю, что каждому ребёнку хочется испытать этот трепет и волнение счастья. Тем более, что это исполнение их главного желания, которое помогает осуществить мечту».

Экскурсия завершилась, оставив уверенность, что волшебство реально. Если его главные ингредиенты – внимание и доброта.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок доставки в Мурманской области: за год зарплатные предложения для курьеров выросли на 22%
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире23:35«Елочка, гори!». Развлекательная программа (16+)01:30Новости. Информационная программа (12+)01:55«Руд и Сэм». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Рынок доставки в Мурманской области: за год зарплатные предложения для курьеров выросли на 22%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 58 копеек, доллар теряет 55 копеек-PRO Энергетику (18+)День энергетика в Мурманской области: рекордный спрос на специалистов с цифровыми навыками и рост зарплатных предложений на 27%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»