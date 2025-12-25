Новогоднее чудо начинается с мечты

А для ребят из Центра помощи детям «Журавушка» волшебство уже стало реальностью. В рамках традиционной благотворительной акции «Новогоднее чудо» исполняются их самые заветные желания.

В Мурманской области в семнадцатый раз стартовала масштабная благотворительная акция, благодаря которой исполнилось желание маленькой Юли. Девочка очень хотела побывать на кондитерской фабрике. И вот её путешествие началось с заготовительного цеха.

- В этом помещении у нас просеивается мука. Для чего это делается? Чтобы ничего постороннего не попало в тесто. А что может попадаться в муке? Если недобросовестный производитель, то может попасться всё, что угодно.

Юлия впервые увидела, как работает просеиватель для муки, огромные миксеры для теста и как в печах поднимаются бисквиты.

А вот и сердце фабрики – кондитерский цех. Здесь трудятся над созданием тортов и пирожных. Кондитеры показали Юле, как красиво украсить вкусные десерты.

- Мишка состоит из мусса, который идёт в торт. Мы для этого купили специальные формы. Я укладываю сейчас надпись «С Новым годом!».

А вот место, где создаётся настоящее волшебство. Здесь мастер создаёт вкусные маленькие скульптуры из шоколада.

- Вот здесь я сделала лошадку, потом её украсила красиво. Пищевые красители у нас все съедобные.

Воплотить Юлину мечту в реальность помогли мурманские энергетики. Ведь на благотворительной акции «Новогоднее чудо» с ёлки желаний именно они выбрали открытку девочки.

Татьяна Смирнова, координатор социальных проектов: «Было приятно исполнить желание ребёнка в канун Нового года, учитывая то, что они нуждаются в дополнительном внимании и заботе, так как они воспитанники социальных центров. У нас в этом году есть вторая открытка. Мальчик заказал экскурсию на военный корабль. Я зная точно, что сотрудники ЗАТО Александровск исполнят и эту мечту».

После насыщенной программы гости отправились на сладкое чаепитие, где их ждал сюрприз: большая коробка пирожных для всех друзей из детского центра. Но главный подарок - радостные глаза и искренние эмоции детей.

Юлия Шляхова, воспитанница Центра помощи детям «Журавушка»: «Я мечтала посмотреть, как готовятся конфеты. Я об этом рассказывала многим - и маме, и сестре, и брату. Я счастлива, потому что моё желание сбылось!».

Дарья Гусева педагог-психолог Центра помощи детям «Журавушка»: «Я считаю, что каждому ребёнку хочется испытать этот трепет и волнение счастья. Тем более, что это исполнение их главного желания, которое помогает осуществить мечту».

Экскурсия завершилась, оставив уверенность, что волшебство реально. Если его главные ингредиенты – внимание и доброта.