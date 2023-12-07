Новогоднее настроение должно быть у всех малышей, особенно, если они болеют

Подарить немного радости и отвлечь от трудностей пребывания в больнице юных северян решили артисты театра кукол. Специально для маленьких пациентов они провели спектакль.

«Гуси-лебеди» - сказка известная многим с детства стала новогодним подарком для пациентов областной детской больницы.

Взяв реквизит и хорошее настроение, Екатерина Дмитриева отправилась на выступление. Это первый её опыт игры в медучреждении, но очень приятный, признается девушка. Ведь дети внимательно слушали сказку и переживали за героев.

Екатерина Дмитриева, артистка Мурманского областного театра кукол: «Я очень переживала, как они воспримут, будут ли слушать. Какое у них будет настроение. Всё прошло очень хорошо. Они были тёплыми и отзывчивыми, вовлекались в игру. Хороший зритель».

Но спектакль стал не единственным подарком. В гости к малышам пришли представители «Атомфлота» и вручили им новогодние подарки.

Илья Гаянов, третий помощник ледокола «Ямал» «Атомфлот»: «На самом деле, это мы делаем в первый раз, первый опыт. Очень приятно видеть счастливые лица, отклики от детей, что такие у нас ребята молодцы. А в канун такого праздника приятно детей поздравить и поддержать».

Радости детей и их родителей не было предела - сегодня в строгую больничную жизнь привнесли прекрасный праздник.

Мухамад Саидалиев, пациент Мурманской областной детской больницы: «Сказка называлась «Гуси-лебеди». Хорошая сказка».

Анастасия Никонова, мама пациента Мурманской областной детской больницы: «Всё отлично, замечательное представление, молодцы. Детям всё понравилось. Подарки - всё классно».

- Ребёнку вашему понравилось?

- Конечно, он рад.

Алла Чурлик, заместитель главного врача Мурманской областной детской больницы: «Безусловно, это находит положительный отклик у детей и их родителей. Это скрашивает их больничные будни, позволяет улучшить эмоциональный фон, быстрее выздороветь в некоторых случаях. И такие мероприятия проводятся на регулярной основе, благодаря волонтёрскому движению и благотворительным организациям. Хотелось бы ещё их проводить чаще».

Некоторые малыши успеют вернуться домой к Новому году. А пока они ждут этого события, такие приятные сюрпризы помогают им легче справляться с болезнями.