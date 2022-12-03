Сегодня День атомного флота России!Нашему земляку необходима наша поддержка
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.12.22 13:35

Новогоднее волшебство начинается: в Париже расцвели «морозостойкие» цветы, а «Рождественские яблоки» «созревают» под Великим Новгородом

С конца XVIII века люди искали ценности на берегу Темзы в Лондоне. Раньше бедняки так зарабатывали на жизнь, а теперь это модное увлечение – мадларкинг. Но оно стало настолько популярным, что власти решили ограничить число желающих покопаться в земле.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Екатерина Дементьева.

Нигерийский стартап использует высокие технологии для помощи слабовидящим. Среди них «умные» очки для чтения, которые преобразуют текст в звук.

Венгрия стремится включить свою традицию небольших струнных оркестров в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Эти коллективы сегодня процветают, став частью национального самосознания венгров. В Марокко возрождают интерес к арабской письменности, которую в прошлом году внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО. В африканской стране ещё в древности зародился собственный диалект арабского языка и появились свои стили каллиграфии.

От выдувания стекла, традиционной вышивки до инкрустации мебели. Как две египетские компании возрождают традиционные ремёсла страны – давайте посмотрим.

В индийском штате Гуджарат семья ткачей хранит древнюю традицию изготовления сари патола. Раньше их носили только женщины знатного рода.

С конца XVIII века люди искали ценности на берегу Темзы в Лондоне. Раньше бедняки так зарабатывали на жизнь, а теперь это модное увлечение – мадларкинг. Но оно стало настолько популярным, что власти решили ограничить число желающих покопаться в земле.

В Колорадо организовали ферму, где землю перекапывают куры. Это позволяет сохранить плодородие почвы.

В Катаре, помимо Кубка мира по футболу, проходит ещё один важный турнир. В Эш-Шахании соревнуются верблюды из разных стран Персидского залива.

Владельцы кинотеатра в Бангкоке решили проверить, насколько много у людей фантазии. Для этого они устроили распродажу попкорна по фиксированной цене. При этом можно было наполнить тару любого размера.

Сад растений в Париже расцвёл, несмотря на холода. Вдоль дорожек выросли гигантские светящиеся ромашки и кувшинки, а рядом пристроились огромные пчёлы, бабочки и стрекозы.

Настоящие новогодние чудеса можно увидеть в мастерской ёлочных игрушек «Рождественское яблоко» под Великим Новгородом. Прямо на глазах у гостей мастера выдувают стеклянные шары, а потом искусно украшают их росписью.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Циан и hh.ru провели совместное исследование, выяснив, как изменится ипотечный платёж и нагрузка на семейный бюджет в случае отмены льготной ипотеки в 2023 году.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2023Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Юлия
25.11.22 23:31
Мурманск вперед!!!
Комментарий к новости:Поддержи Мурманск: стартовало голосование за звание Молодёжной столицы России
Глеб Знаменский
21.11.22 10:10
Удивительные дела! Ни разу не был свидетелем таких конфликтов. Звереет народишко.
Комментарий к новости:Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
Елена Молоштан.
19.11.22 18:03
Добрый вечер, мурманчане. Победителем региональных соревнований по скоростной неполной разборке/сборке автомата Калашникова стали учащиеся МБОУ КШМ. Это очень здорово. Браво, рукоплескаем! Но вот в
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся муниципальный этап соревнований по разборке и сборке автомата Калашникова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире16:10Мурманская областная Дума: бюджет 2023 (12+)16:30«Дым отечества». Художественный фильм (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Циан и hh.ru провели совместное исследование, выяснив, как изменится ипотечный платёж и нагрузка на семейный бюджет в случае отмены льготной ипотеки в 2023 году.-PRO Валюту (16+)Курсы евро подскочил почти на 1,2 рубля, доллар укрепился почти на 63 копейки-PRO Энергетику (18+)Проект строительства малой ГЭС получил положительное заключение государственной экспертизы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)По поручению губернатора Андрея Чибиса мобилизованных и участников СВО освободят от уплаты транспортного налога
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Только 34% россиян довольны размером своих отпускных выплат, или Когда идти в отпуск в 2023 году
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика