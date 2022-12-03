Новогоднее волшебство начинается: в Париже расцвели «морозостойкие» цветы, а «Рождественские яблоки» «созревают» под Великим Новгородом

С конца XVIII века люди искали ценности на берегу Темзы в Лондоне. Раньше бедняки так зарабатывали на жизнь, а теперь это модное увлечение – мадларкинг. Но оно стало настолько популярным, что власти решили ограничить число желающих покопаться в земле.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Екатерина Дементьева.

Нигерийский стартап использует высокие технологии для помощи слабовидящим. Среди них «умные» очки для чтения, которые преобразуют текст в звук.

Венгрия стремится включить свою традицию небольших струнных оркестров в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Эти коллективы сегодня процветают, став частью национального самосознания венгров. В Марокко возрождают интерес к арабской письменности, которую в прошлом году внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО. В африканской стране ещё в древности зародился собственный диалект арабского языка и появились свои стили каллиграфии.

От выдувания стекла, традиционной вышивки до инкрустации мебели. Как две египетские компании возрождают традиционные ремёсла страны – давайте посмотрим.

В индийском штате Гуджарат семья ткачей хранит древнюю традицию изготовления сари патола. Раньше их носили только женщины знатного рода.

С конца XVIII века люди искали ценности на берегу Темзы в Лондоне. Раньше бедняки так зарабатывали на жизнь, а теперь это модное увлечение – мадларкинг. Но оно стало настолько популярным, что власти решили ограничить число желающих покопаться в земле.

В Колорадо организовали ферму, где землю перекапывают куры. Это позволяет сохранить плодородие почвы.

В Катаре, помимо Кубка мира по футболу, проходит ещё один важный турнир. В Эш-Шахании соревнуются верблюды из разных стран Персидского залива.

Владельцы кинотеатра в Бангкоке решили проверить, насколько много у людей фантазии. Для этого они устроили распродажу попкорна по фиксированной цене. При этом можно было наполнить тару любого размера.

Сад растений в Париже расцвёл, несмотря на холода. Вдоль дорожек выросли гигантские светящиеся ромашки и кувшинки, а рядом пристроились огромные пчёлы, бабочки и стрекозы.

Настоящие новогодние чудеса можно увидеть в мастерской ёлочных игрушек «Рождественское яблоко» под Великим Новгородом. Прямо на глазах у гостей мастера выдувают стеклянные шары, а потом искусно украшают их росписью.