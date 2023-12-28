Новогодние чудеса начинаются!

Особенно важно это для детей, которые этот праздник проведут вдали от дома.

У детей из Полярнинского комплексного Центра социального облуживания населения исполнились заветные желания, в реализации которых помогли сказочные волшебники и волонтёры.

Новогодняя сказка с любимыми персонажами подходит к логическому завершению. И вот уже 9 юных александровцев, нарядившихся по такому случаю в карнавальные костюмы, выстраиваются около ёлки. Юля и Камиль повторяют про себя заученные стихотворения, ведь прямо сейчас они расскажут их Дедушке Морозу. За это добрый волшебник непременно исполнит их главные желания.

Юля Шляхова, участница акции, г. Снежногорск: «Я загадала куклу и коляску, потому что знаю, что желание сбудется».

Камиль, участник акции, г. Снежногорск: «Я писал письмо Деду Морозу, получил умные часы и машинку. Чудо есть!».

За тем, чтобы все мечты ребят, аккуратно написанные на открытках, передали благотворителям, а главное, чтобы они исполнились, пристально следят помощники Деда Мороза.

Юлия Ушакова, волонтёр акции «Новогоднее чудо», г. Снежногорск: «Дети выбирали подарки сами, а волонтёры Единого волонтёрского центра помогали ребятам только написать письма на открытках, которые были размещены в Мурманске в общественных местах».

Волшебником мог стать абсолютно любой житель Мурманской области. Впрочем, сотворить новогоднее чудо ещё не поздно: шарики на ёлках желаний ещё есть!