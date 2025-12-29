Новогодние чудеса продолжают радовать детей и взрослых прямо во дворах Мурманска

Корреспонденты «Арктик-ТВ» побывали на одном из таких праздников, чтобы увидеть, как создаётся тёплая и добрая атмосфера за пределами квартир.

Двор на улице Аскольдовцев стал настоящим эпицентром праздника. Яркая ёлка, весёлые игры и хороводы, горячий чай и угощения. А ещё - добрая традиция, которую ждут целый год. И, несмотря на минусовую температуру в Мурманске, здесь многолюдно и тепло.

Для детей такие события - настоящее волшебство, ведь они смогли увидеть любимых сказочных героев. А для взрослых подобный праздник - момент радости, который, делает их дома и дворы сплоченнее.

Такую новогоднюю атмосферу уже не первый год организовывает управляющая компания «Севжилсервис». Кстати, их инициативы даже были отмечены на федеральном уровне. В этом году управляющая компания «Севжилсервис» победила в номинации «Социальная активность» всероссийского конкурса «Миссия комфорт».

Как подчеркивает представитель организации, уют и праздничное настроение всегда создаются сообща.

Александр Чернецов, заместитель генерального директора группы УК «Севжилсервис»: «Десять лет назад мы провели первую новогоднюю ёлку, а яркие и счастливые детские глаза дали нам импульс для того, чтобы проводить их до сих пор».

По традиции, после большого дворового праздника никто из гостей не ушёл без хорошего настроения и, конечно, сладких подарков из мешка Деда Мороза.