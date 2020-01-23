Новогодние ёлки пошли на топливо в котельную

За первый год работы в Мурманской области региональный оператор отправил на переработку 31,5% твёрдых коммунальных отходов, которые поступили в Экотехнопарк.

Данный показатель включает и объём отсортированных ресурсов, которые можно использовать вторично, и мусор, который предприятие использовало для собственных нужд, например, в качестве топлива используют выброшенные жителями Мурманска после новогодних праздников ёлки.

В прошлом году таким образом утилизировали около 40 тысяч деревьев. На предприятии отмечают, что процент отходов, направленных на утилизацию в 2019-ом, превысил целевые значения национального проекта «Экология» в регионе вдвое.

В этом году Управление отходами продолжит модернизировать обработку и утилизацию мусора. Один из элементов – запуск процесса пиролиза, с помощью которого в Экотехнопарке появится возможность производить из автопокрышек жидкое горючее. Такое топливо можно использовать для отопления жилых домов.