Новогодние ёлки стартовали в Мурманске

Одну из таких ёлок посетила и съёмочная группа «Арктик-ТВ». Праздник с концертной программой, конкурсами и танцами прошёл в 20-й школе на улице Баумана, 40.

В этом году на горских ёлках побывают почти 3 тысячи детей. Но для некоторых школьников новогодние постановки - это часть творческого обучения. Например, воспитанники Первомайского ДК подготовили и представили для учеников школы №20 спектакль.

Ольга Верчик, директор по учебно-воспитательной работе Первомайского дома детского творчества: «Детки, которые приглашаются – это отличники учебы, это дети, которые отличились в каких-то спортивных мероприятиях, исследовательских мероприятиях, это дети, которые себя каким-то образом проявили. Они удостоены такой чести – прийти на праздничное мероприятие, которое проводит администрация города».

В этот раз зрители встретились с героями сказки «Бременские музыканты». По словам артистов, известное произведение Братьев Гримм они адаптировали и интерпретировали под современные реалии. Новых-старых героев дети непременно полюбят, уверены начинающие исполнители.

Подвижным играм тоже было место. Во время представления маленькие мурманчане участвовали в эстафетах.

Участники новогодней ёлки остались в полном восторге от представления.

Юлия Киселёва: «Мне очень понравилось, было всё красочно, все танцуют, всё красиво. Очень понравилось».

Назад Коломийчук: «Мне очень всё понравилось, потому что было красочно и весело».

В завершении праздничного мероприятия артисты исполнили яркий танцевальный номер. А затем, благодаря Дедушке Морозу, дружно зажгли яркие огни на сказочной ели.