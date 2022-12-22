Новогодние ёлки стартовали в Мурманске
В этом году на горских ёлках побывают почти 3 тысячи детей. Но для некоторых школьников новогодние постановки - это часть творческого обучения. Например, воспитанники Первомайского ДК подготовили и представили для учеников школы №20 спектакль.
Ольга Верчик, директор по учебно-воспитательной работе Первомайского дома детского творчества: «Детки, которые приглашаются – это отличники учебы, это дети, которые отличились в каких-то спортивных мероприятиях, исследовательских мероприятиях, это дети, которые себя каким-то образом проявили. Они удостоены такой чести – прийти на праздничное мероприятие, которое проводит администрация города».
В этот раз зрители встретились с героями сказки «Бременские музыканты». По словам артистов, известное произведение Братьев Гримм они адаптировали и интерпретировали под современные реалии. Новых-старых героев дети непременно полюбят, уверены начинающие исполнители.
Подвижным играм тоже было место. Во время представления маленькие мурманчане участвовали в эстафетах.
Участники новогодней ёлки остались в полном восторге от представления.
Юлия Киселёва: «Мне очень понравилось, было всё красочно, все танцуют, всё красиво. Очень понравилось».
Назад Коломийчук: «Мне очень всё понравилось, потому что было красочно и весело».
В завершении праздничного мероприятия артисты исполнили яркий танцевальный номер. А затем, благодаря Дедушке Морозу, дружно зажгли яркие огни на сказочной ели.