«Новогодние фантазии» мурманчан безграничны

Пряники с фирменной символикой, ботиночки для малышей, конфеты, шишки и даже чехлы для смартфона. Современное представление о том, как наряжать новогоднюю ёлку, кажется, лежит далеко за пределами фантазии обычного человека. Оно и неудивительно, ведь к процессу оформления этих пушистых красавиц представители мурманских компаний, магазинов и организаций подошли исключительно со стороны высокого декораторского искусства. Иначе объяснить появление, например, сырной ели невозможно.

«Традиционно в рамках общегородского конкурса «Новогодняя фантазия» предприниматели оформляют витрины, но в этом году ввели новую номинацию, которая сразу снискала популярность», - отметила Антонина Климова, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Огромное спасибо всем участникам городского новогоднего конкурса».

Каждую работу специальная комиссия оценивает по нескольким критериям, учитывается, например, оригинальность идеи, общая композиционная целость, качество исполнения. Система рейтинговая, каждому ученику начисляются балы, согласно которым очень просто определить победителя.