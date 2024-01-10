ММТП продолжает развивать программу обработки судов «Кейпсайз»Дефицит кадров, рост зарплат и затраты на персонал — российский бизнес о кадровых планах на 2024 год
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.01.24 19:30

Новогодние каникулы завершились, а поток туристов в наш регион не ослабевает

Особенно сейчас стало заметно возвращение в Мурманскую область азиатских гостей, которые в пандемию не могли любоваться красотами севера.

Мурманская область всегда полна гостей. Иностранцы и россияне приезжают сюда за праздничным настроением, ведь, где как не на севере можно встретить настоящую зиму с её волшебством.

Артур Шинкарук, председатель ассоциации «Арктические гиды»: «Новый год, наверное, прошёл достаточно успешно. Гостей приняли более 120%. Например, в Териберке, других популярных местах и отелях города Мурманска не найти было номеров».

Любимое место в Заполярье для путешественников прежнее: Териберка с неподражаемым северным сиянием, свежайшими морскими деликатесами и встречами китов. Далее следуют Кировск для лыжников и сноубордистов и Мурманск – колыбель всего зимнего великолепия.

Артур Шинкарук, председатель ассоциации «Арктические гиды»: «Туристов я бы разделил 50 на 50 - половина русских туристов и половина туристов из Азии. Как мы знаем, это Китай. Китай поехал достаточно активно. В этом есть огромные плюсы для нашей области, так и минусы. Потому что инфраструктура не готова принять такое количество туристов и в такой кратчайший срок. Мы столкнулись с такой проблемой, что не можем забронировать места, что в ресторанах, что в отелях».

Отельеры подтверждают эти слова: в новогодние праздники гостиницы, турбазы, хостелы и прочие места, где можно переночевать, были заняты полностью. Например, в «Космосе» было много русских путешественников, а также китайских, индийских и иранских. Такой наплыв туристов им переживать не в первой. Главное, чтобы гости культурно себя вели.

Андрей Милохин, генеральный управляющий «Cosmos Мурманск отель»: «К счастью, закончился период первых китайских волн туризма, когда приезжали некоторые группы «с особенностями». Например, во всех отелях, я с коллегами разговаривал, была целая статья расходов – «списанные чайники в номерах». Некоторые китайские туристы нет-нет, да и норовили поварить лапшу прямо в номере. Естественно, чайник приходил в негодность».

Сейчас же всё иначе, гости становятся культурней и больше не портят технику, а в гостиницах появилась дополнительная позиция в меню любимой азиатской лапши.

Ещё одной особенностью отдыха китайцев отельеры отмечают – потребление ими большого количества питьевой воды. Но такую правильную привычку стоит и нам перенять, это для здоровья полезно. Благо чистой воды у нас предостаточно.

Прогуливаясь по Мурманску, мы не стали тревожить азиатских гостей, пусть любуются славным городом, но на минутку отвлекли соотечественников, чтобы узнать, чем их привлек наш северный край.

Сергей Петров, турист: «Мы приехали из Ростова-на-Дону. Мы посмотрели маленько горы Хибины, сравнили их с нашими Кавказскими горами. Очень интересно и красиво. Посмотрели ледяной город, энтузиасты сделали изо льда, очень нам понравилось. Вчера мы ездили на экскурсию в Териберку, катались на катере и видели китов. Под большим впечатлением. Нам нравится здесь - действительно атмосфера северная».

Елизавета Петрова, турист: «У вас очень интересные пейзажи. В принципе, интересно смотреть как меняет пейзаж по стране нашей. Например, я никогда не видела тундру, мне было очень интересно посмотреть в Териберке обстановку: небольшая растительность, много снега, сопки. Потрясающее Баренцево море».

Большой туристический поток даёт возможность не только прославлять наш регион, но и помогает его развивать. Совершенствование области поможет и мурманчанам жить комфортней. Для начала запомнили советы гидов: здесь нужно больше мест для ночевок и вкусных ресторанов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Дефицит кадров, рост зарплат и затраты на персонал — российский бизнес о кадровых планах на 2024 год
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Комментарий к новости:В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)За что могут уволить на испытательном сроке? Отвечает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Какое хобби чаще всего перерастает в настоящую работу с хорошим заработком? Жители СЗФО рассказали о своих увлечениях-PRO Валюту (16+)Цены на нефть повышаются, колебания рубля незначительные-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС – главный производитель электроэнергии в Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 января-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика