Новогодние каникулы завершились, а поток туристов в наш регион не ослабевает

Особенно сейчас стало заметно возвращение в Мурманскую область азиатских гостей, которые в пандемию не могли любоваться красотами севера.

Мурманская область всегда полна гостей. Иностранцы и россияне приезжают сюда за праздничным настроением, ведь, где как не на севере можно встретить настоящую зиму с её волшебством.

Артур Шинкарук, председатель ассоциации «Арктические гиды»: «Новый год, наверное, прошёл достаточно успешно. Гостей приняли более 120%. Например, в Териберке, других популярных местах и отелях города Мурманска не найти было номеров».

Любимое место в Заполярье для путешественников прежнее: Териберка с неподражаемым северным сиянием, свежайшими морскими деликатесами и встречами китов. Далее следуют Кировск для лыжников и сноубордистов и Мурманск – колыбель всего зимнего великолепия.

Артур Шинкарук, председатель ассоциации «Арктические гиды»: «Туристов я бы разделил 50 на 50 - половина русских туристов и половина туристов из Азии. Как мы знаем, это Китай. Китай поехал достаточно активно. В этом есть огромные плюсы для нашей области, так и минусы. Потому что инфраструктура не готова принять такое количество туристов и в такой кратчайший срок. Мы столкнулись с такой проблемой, что не можем забронировать места, что в ресторанах, что в отелях».

Отельеры подтверждают эти слова: в новогодние праздники гостиницы, турбазы, хостелы и прочие места, где можно переночевать, были заняты полностью. Например, в «Космосе» было много русских путешественников, а также китайских, индийских и иранских. Такой наплыв туристов им переживать не в первой. Главное, чтобы гости культурно себя вели.

Андрей Милохин, генеральный управляющий «Cosmos Мурманск отель»: «К счастью, закончился период первых китайских волн туризма, когда приезжали некоторые группы «с особенностями». Например, во всех отелях, я с коллегами разговаривал, была целая статья расходов – «списанные чайники в номерах». Некоторые китайские туристы нет-нет, да и норовили поварить лапшу прямо в номере. Естественно, чайник приходил в негодность».

Сейчас же всё иначе, гости становятся культурней и больше не портят технику, а в гостиницах появилась дополнительная позиция в меню любимой азиатской лапши.

Ещё одной особенностью отдыха китайцев отельеры отмечают – потребление ими большого количества питьевой воды. Но такую правильную привычку стоит и нам перенять, это для здоровья полезно. Благо чистой воды у нас предостаточно.

Прогуливаясь по Мурманску, мы не стали тревожить азиатских гостей, пусть любуются славным городом, но на минутку отвлекли соотечественников, чтобы узнать, чем их привлек наш северный край.

Сергей Петров, турист: «Мы приехали из Ростова-на-Дону. Мы посмотрели маленько горы Хибины, сравнили их с нашими Кавказскими горами. Очень интересно и красиво. Посмотрели ледяной город, энтузиасты сделали изо льда, очень нам понравилось. Вчера мы ездили на экскурсию в Териберку, катались на катере и видели китов. Под большим впечатлением. Нам нравится здесь - действительно атмосфера северная».

Елизавета Петрова, турист: «У вас очень интересные пейзажи. В принципе, интересно смотреть как меняет пейзаж по стране нашей. Например, я никогда не видела тундру, мне было очень интересно посмотреть в Териберке обстановку: небольшая растительность, много снега, сопки. Потрясающее Баренцево море».

Большой туристический поток даёт возможность не только прославлять наш регион, но и помогает его развивать. Совершенствование области поможет и мурманчанам жить комфортней. Для начала запомнили советы гидов: здесь нужно больше мест для ночевок и вкусных ресторанов.