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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.12.23 19:30

Новогодние подарки получают сотрудники Росгвардии

Новые автомобили на службу и награды для героев – это ли не повод для радости и гордости.

Сотрудников Росгвардии в преддверии нового года поблагодарили за службу. Два участника специальной военной операции получили государственную награду за мужество и отвагу, а три росгвардейца удостоены награды от ведомства за отличные показатели в службе.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «С началом СВО вы успешно выполняете задачи, которые на вас возложены. Дополнительная миссия, чтобы заниматься вопросами безопасности новых регионов, которые вошли в состав РФ. Я понимаю, что это сложная и ответственная задача».

Росгвардейцев поздравил и начальник территориального управления Дмитрий Салихов. Он поблагодарил бойцов за службу.

Среди почетных гостей церемонии были и представители областного правительства.

Владимир Евменьков, заместитель губернатора Мурманской области: «Внимание к вам первостепенное. Поверьте, уделяется не меньше внимания, чем регулярной армии. Мы прекрасно знаем, где вы находитесь, прекрасно понимаем, в каких условиях несёте службу, с какой честью её исполняете. Какую гордость мы испытываем за то, как вы исполняете поставленные задачи».

Кроме того, на плацу регионального управления сотрудникам вручили ключи от 19 новых патрульных автомобилей «Лада Гранта».

Дмитрий Салихов, начальник Управления Росгвардии по Мурманской области: «Более 1600 объектов охраняется нашими подразделениями».

Масштабное обновление автопарка позволит повысить мобильность экипажей Росгвардии. Новый транспорт предназначен для патрулирования по всей Мурманской области.

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