Новогодние спектакли Мурманского областного драматического театра посмотрели более 13 тысяч зрителей

Особо популярной среди маленьких северян стала сказка «Хрустальная туфелька Золушки», которую они посмотрели 27 раз.

После каждого представления детей ждала встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами.

Для взрослых был представлен спектакль-концерт «Чародеи. С Новым годом!», который коллектив театра отыграл 6 раз.

Также в рамках новогодних ёлок состоялось 42 мероприятия «В гостях у Дедушки Мороза». А в Печенге и Заполярном в рамках губернаторских ёлок были показаны 6 спектаклей «Жихарка».