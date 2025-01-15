День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.01.25 19:30
Новогодние спектакли Мурманского областного драматического театра посмотрели более 13 тысяч зрителей
Особо популярной среди маленьких северян стала сказка «Хрустальная туфелька Золушки», которую они посмотрели 27 раз.
После каждого представления детей ждала встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами.
Для взрослых был представлен спектакль-концерт «Чародеи. С Новым годом!», который коллектив театра отыграл 6 раз.
Также в рамках новогодних ёлок состоялось 42 мероприятия «В гостях у Дедушки Мороза». А в Печенге и Заполярном в рамках губернаторских ёлок были показаны 6 спектаклей «Жихарка».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Стало известно, кто искал работу активней других в конце 2024 и начале 2025 года в Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-
Последние комментарии
сергей
10.01.25 12:59
Этот закон недопустим и антиконституционен . Это оставление в опасности многих людей . Это оставление в опасности , оставление без связи пожилых людей , людей болеющих , живущих далеко от салонов св
Сергей
09.01.25 15:56
По этому номеру можно только получить справочную информацию, а сделать заявку на опломбировку счётчиков, не получится, всё равно "посылают" на 47-79-37(опломб. кв. счётчиков) где никто никогда не отв
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Олег
29.12.24 09:24
Хочу пойти на сво добровольцем
-Скоро в эфире00:00«Мой технологичный дом». Научно-популярная передача (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Стало известно, кто искал работу активней других в конце 2024 и начале 2025 года в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 63 копейки, евро теряет 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Филиал ПАО «Россети» завершил ремонт более 30 ЛЭП в Мурманской области и Карелии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 января-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Госдума приняла законопроект о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2030 года, а Минтруд предлагает сделать программу бессрочной