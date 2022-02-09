Новогодний подарок нашёл адресата!

Новогодние волшебство продолжается. В Снежногорске подарок нашёл своего получателя. Теперь у Матвея и его братьев будут нескучные вечера – за просмотром телевизора.

Письмо Матвея Кацара в канун Нового года «упало» с Ёлки желаний в добрые руки. Пожелал мальчик большой телевизор, который можно было бы смотреть в своей комнате вместе с братьями.

Матвей Кацар, юный северянин из Снежногорска: «Я мечтал о телике, хотел его очень сильно и ждал. Но так получилось, что все болели, и вот сегодня его привезли. Я очень рад!»

В новогодние праздники из-за сложной эпидемиологической обстановки сюрприз не успел дойти до адресата. Чудо случилось немного позже, но радости от него дети получили не меньше.

Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Семья многодетная, насколько я выяснил: трое братьев. Мы посоветовались с депутатами, обсудили желание мальчика. И депутаты Совета депутатов дружно приняли решение, что надо помочь исполнить желание ребёнка».

Напомним, акция «Ёлка желаний» - ежегодное событие в рамках Всероссийского проекта «Мечтай со мной», которое призвано помочь детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.