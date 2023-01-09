Новогодний праздник ярко прошёл во флотской столице

Народные гуляния прошли для детей военнослужащих трёх соединений надводных кораблей Северного флота.

Зимние игры, горячие пирожки, песни и много смеха – вот так прошёл новогодний праздник на свежем воздухе в Североморске, организованный военнослужащими соединений ракетных, противолодочных и десантных кораблей Северного флота для членов семей военных.

Сергей Рыженко, заместитель командира тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» по военно-политической работе: «Чтобы популяризировать семейные ценности, чтобы люди больше проводили время со своими родными, близкими, чтобы весело и полезно проводили время, думая не только о службе, но и об отдыхе».

Интересная развлекательная программа была подготовлена для людей всех возрастов. Аниматоры в костюмах персонажей из отечественных мультфильмов и сказок вместе с детьми пели новогодние песни и играли с ними в активные игры. Помимо этого, были организованы творческие, спортивные и интеллектуальные конкурсы, где все участники могли проявить свои способности.

Конечно, для тех, кто служит на кораблях и не всегда имеет возможность присутствовать на семейных праздниках, время вместе со своим близкими ценится в разы сильнее.

Такой праздник для североморцев уже становится традиционным, его проводят уже третий год подряд и, благодаря положительной обратной связи, останавливаться не планируют.