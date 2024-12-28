День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.12.24 12:00
Новогодний волшебник в студии: а Дед Мороз у вас настоящий?
Под Новый год каждый хочет ощутить волшебство.
Поэтому ведущие программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» решили позвать на эфир главного новогоднего дедушку!
Узнаем у Деда Мороза, сколько подарков он приготовил для мурманчан, что просят у него взрослые и каково работать всего один день в году…
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