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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.12.20 19:30

Новогодняя иллюминация радует северян и возбуждает вандалов

Мурманск погрузился в зимнюю сказку. И теперь приближение Нового года чувствуется по-настоящему. В этом году праздничная иллюминация украшает все районы города, а площадь Пять Углов засияла по-новому.

Новогодняя иллюминация этой зимой по особенному радует жителей и гостей заполярный столицы. Год был непростой, поэтому почувствовать приближение праздника, погрузится в атмосферу волшебства, желают и дети и взрослы. Пройтись по яркому городу хочется всем, даже губернатор Андрей Чибис недавно нашёл время и устроил себе новогоднюю прогулку, пообщался с прохожими и узнал их мнение.

Однако приятные ощущения, вероятно, испытывают не все люди. К сожалению, попадаются граждане, у которых, как говорится «руки чешутся». В сети уже появляются видео и фото действий неких вандалов. Например, некий молодой человек по имени Колян, так его друзья называют на видео, решил оседлать светящегося оленя на Пяти Углах, не задумавшись о том, что конструкция хрупкая.

Неизвестные испортили шарики в подсвечниках, а по световому панно «Времена года» в Первомайском округе дети катаются как с горок с разрешения родителей, которые даже не думают, что такие действия могут повредить  конструкцию. Видя такое, становится обидно за то, что некоторые люди не ценят чужой труд.

Конечно, хотелось бы, чтобы новогодняя иллюминация целой и невредимой простояла до праздника. И после, в течение всего января, продолжала радовать жителей и гостей Мурманска. Напоминаем, что порча чужого имущества не только говорит о дурном воспитании, но и наказуема. Так что, если вы не задумываетесь о чувствах других людей, подумайте о сохранности своего кошелька.

 

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