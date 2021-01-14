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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.01.21 19:30

Новогодняя сказка пришла в города Александровска

В ЗАТО Александровск подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление. Такое новогоднее состязание дизайнеров, которое радует своими итогами горожан и гостей большого ЗАТО, стало красивой традицией муниципалитета,

Уже несколько лет александровцы особенно тщательно готовятся ко встрече Нового года. Ведь за красиво и оригинально украшенные окна и балконы учреждений и квартир жители трёх городов могут получить не только восхищённые отзывы, но и подарки от администрации муниципалитета. Например, «Сказка» - детский сад №1 Полярного стал победителем среди организаций муниципалитета.

Екатерина Тимофеева, заведующая МБДОУ №1, г. Полярный: «Потому что, во-первых, это создаёт настроение. Не только новогоднее, а весёлое, активное настроение. Во-вторых, можно привлечь большой круг людей: и детей, и родителей. Так и решили украсить нашу «Сказку» в духе сказки».

Номинаций конкурса, в которых можно получить новогоднее поощрение, всего две: «Лучшее новогоднее оформление окон квартир» и «Лучшее новогоднее оформление муниципальных учреждений ЗАТО Александровск». Однако жюри решилось на маленькое новогоднее чудо и вручило ещё и специальные призы.

Светлана Кузнецова, начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск: «В этом году участие в конкурсе приняло более 40 наших жителей, учреждений и предпринимателей. А победителей всего 9».

Подготовить композицию на окнах и поучаствовать в состязании было необходимо всего за месяц: каждый год конкурс стартует 1 декабря, а итоги подводятся накануне Нового года.

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