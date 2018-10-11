Утвержден краткосрочный план капремонта на 2019 годРостехнадзор проверяет отопление в регионе
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.10.18 19:30

Новоиспеченные УК хотят заполучить дома

Новоиспеченные УК хотят заполучить дома, по словам жильцов, нечестными методами. Представители компаний активно наведываются в дома людей с просьбами подписать бумаги. Собственники опасаются, что вскоре начнется неразбериха с квитанциями, передел власти, в котором пострадают простые люди. В ситуации разбиралась наша съемочная группа.

Жильцы улиц Героев-Североморцев и Свердлова потеряли покой. Дело в том, что новая управляющая компания, которая получила лицензию в августе, собирает подписи собственников квартир и обещает качественное обслуживание при общем понижении тарифов. Горожане, помня истории с двойными квитанциями и компаниями-однодневками, таким заверениям верить не спешат.

Сергей Коростелёв, собственник жилья: «Как обычно бывает, забирают, вначале что-то делают, а потом собирают деньги и исчезают. Все, как обычно, они не приходят не на те дома, которые убитые есть в городе, к сожалению».

Представители новой управляющей компании не сидят сложа руки, а методично собирают подписи, при этом визитеры скрывают, по словам горожан, свои настоящие данные и представляются сотрудниками другой управляющей компании, давно работающей в городе, буквально подсовывая подписывать бланки. При этом они обладают полной персональной информацией о проживающих в доме, поэтому такие действия справедливо вызывают настороженность и недоверие.

Наталья Михайлова, собственник жилья: «У нас был поквартирный обход, люди представились нашей управляющей компанией, я потом позвонила, компания наша не подтвердила, то есть это не они, они пришли уже с бланками, где были мои личные сведения, есть регистрация собственности, мое имя, фамилия».

Федор Байлук, собственник жилья: «Я не поставил подпись, я сказал им не морочьте бабушкам голову у нас дом 76-го года, в доме живут пожилые, которые готовы верить на слово, которые ставят подписи не смотря, спрашиваешь, что было на листе я не помню».

Собственники жилья всерьез опасаются, что их подписи будут подделаны, к управлению придет неизвестная компания, без опыты работы в сфере ЖКХ, и как следствие начнется поток двойных квитанций. Самые дотошные и внимательные обратились за разъяснением в надзорные органы.

Валентина Смирнова, собственник жилья: «Я так понимаю, что по району это происходит, моя знакомая в 66-ом на Свердлова живет, у них тоже самое было, Сервис ЖКХ ходила, собирала подписи некорректно, она написала в ГЖИ и прокуратуру мы ждем ответа, чтобы понять, что будет».

Мы обратились к представителю Государственной жилищной инспекции и нас заверили, что новая управляющая компания на вполне законных основаниях выходит на рынок, и нет повода сомневаться в ее будущей работе, так как у нее есть лицензия, которая подтверждает ее состоятельность. Но не все разделяют такой позитивный настрой, представитель управляющей компании, которая на данный момент обслуживает многоквартирные дома в Ленинском районе города Мурманска, призывает к осторожности.

Дмитрий Афиногенов, представитель УК: «Собственникам жилья рекомендация – очень внимательно смотрите на документы, которые подписываются. Внешне ничего криминального нет. Но надо задуматься, а чего ждать от компании, которая начинает с недостоверной информации».

Поэтому, прежде чем приступить к смене управляющей компании, стоит внимательно изучить информацию о ее деятельности в сфере ЖКХ , наличии лицензии и соответствующего оборудования и сотрудников для качественного обслуживания многоквартирных домов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСтирают белые пятна с карты шельфовой зоны арктических морей
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Лагова Анна Викторовна собственник
11.10.18 10:25
До сих пор нет отопления город Кандалакша улица Восточная дом 9 квартира 3. Поданы заявки № 666 от 2 октября в управляющую компанию номер телефона 88153392201 , № 766 от 10 окт 2018 в управл компан
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Татьяна
10.10.18 23:04
Тема актуальная, спасибо, что начали об этом говорить. Ролики про сплошную тоже нужны. Номера машин там хорошо видны. А есть ли реакция гаишников на такие нарушения? Все чаще приходится наблюдать, как
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА
Михаил
10.10.18 22:12
С каждым днем все больше и больше сюрпризов от Норебо. Не зря видимо ими вплотную занялись. Нет дыма без огня.
Комментарий к новости:«Норебо Холдинг» может потерять часть квот на вылов рыбы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире22:45«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиМорковь, яблоки и картофель - перечень овощей и фруктов, которые помогают северянам экономить-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 22 копейки, евро - на 14 копеек-PRO ЭнергетикуМинистр энергетики России Александр Новак поручил включить в протокол всероссийского совещания вопрос о выделении средств на компенсацию выпадающих доходов регионов в связи с резким ростом цен на мазут-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 октября-PRO Нефть и газСтирают белые пятна с карты шельфовой зоны арктических морей-PRO ЗаконыНаше поколение будет жить при модернизированном расчёте пенсий
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 298 человек
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика