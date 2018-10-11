Новоиспеченные УК хотят заполучить дома, по словам жильцов, нечестными методами. Представители компаний активно наведываются в дома людей с просьбами подписать бумаги. Собственники опасаются, что вскоре начнется неразбериха с квитанциями, передел власти, в котором пострадают простые люди. В ситуации разбиралась наша съемочная группа.

Жильцы улиц Героев-Североморцев и Свердлова потеряли покой. Дело в том, что новая управляющая компания, которая получила лицензию в августе, собирает подписи собственников квартир и обещает качественное обслуживание при общем понижении тарифов. Горожане, помня истории с двойными квитанциями и компаниями-однодневками, таким заверениям верить не спешат.

Сергей Коростелёв, собственник жилья: «Как обычно бывает, забирают, вначале что-то делают, а потом собирают деньги и исчезают. Все, как обычно, они не приходят не на те дома, которые убитые есть в городе, к сожалению».

Представители новой управляющей компании не сидят сложа руки, а методично собирают подписи, при этом визитеры скрывают, по словам горожан, свои настоящие данные и представляются сотрудниками другой управляющей компании, давно работающей в городе, буквально подсовывая подписывать бланки. При этом они обладают полной персональной информацией о проживающих в доме, поэтому такие действия справедливо вызывают настороженность и недоверие.

Наталья Михайлова, собственник жилья: «У нас был поквартирный обход, люди представились нашей управляющей компанией, я потом позвонила, компания наша не подтвердила, то есть это не они, они пришли уже с бланками, где были мои личные сведения, есть регистрация собственности, мое имя, фамилия».

Федор Байлук, собственник жилья: «Я не поставил подпись, я сказал им не морочьте бабушкам голову у нас дом 76-го года, в доме живут пожилые, которые готовы верить на слово, которые ставят подписи не смотря, спрашиваешь, что было на листе я не помню».

Собственники жилья всерьез опасаются, что их подписи будут подделаны, к управлению придет неизвестная компания, без опыты работы в сфере ЖКХ, и как следствие начнется поток двойных квитанций. Самые дотошные и внимательные обратились за разъяснением в надзорные органы.

Валентина Смирнова, собственник жилья: «Я так понимаю, что по району это происходит, моя знакомая в 66-ом на Свердлова живет, у них тоже самое было, Сервис ЖКХ ходила, собирала подписи некорректно, она написала в ГЖИ и прокуратуру мы ждем ответа, чтобы понять, что будет».

Мы обратились к представителю Государственной жилищной инспекции и нас заверили, что новая управляющая компания на вполне законных основаниях выходит на рынок, и нет повода сомневаться в ее будущей работе, так как у нее есть лицензия, которая подтверждает ее состоятельность. Но не все разделяют такой позитивный настрой, представитель управляющей компании, которая на данный момент обслуживает многоквартирные дома в Ленинском районе города Мурманска, призывает к осторожности.

Дмитрий Афиногенов, представитель УК: «Собственникам жилья рекомендация – очень внимательно смотрите на документы, которые подписываются. Внешне ничего криминального нет. Но надо задуматься, а чего ждать от компании, которая начинает с недостоверной информации».

Поэтому, прежде чем приступить к смене управляющей компании, стоит внимательно изучить информацию о ее деятельности в сфере ЖКХ , наличии лицензии и соответствующего оборудования и сотрудников для качественного обслуживания многоквартирных домов.