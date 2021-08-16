Новому дому быть! А вот название нового микрорайона надо будет выбрать

В рамках реализации проекта развития жилищного строительства в микрорайоне «Больничный городок» заключён госконтракт на разработку проектной документации нового жилого дома по улице Павлова.

Здание построят на участке к северу от перекрестка улиц Павлова и Чехова. Согласно проекту, дом будет 8-этажным и рассчитан на 58 квартир. В них переселят мурманчан из жилфонда, признанного аварийным до 2017 года.

Визуализация первого дома уже утверждена. В ближайшее время в экспертизу направят проектно-сметную документацию.

Также по поручению губернатора на портале «Наш Север» будет запущено голосование на выбор нового названия микрорайона «Больничный городок». Основных, по мнению краеведов, предложено два.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Первое название - это «Варничный ручей», второе – «Варничный». Напомню, варница – это солеварня. Ещё в XVI веке мыс Варничный, где по соответствующей технологии варили соль, а Варничный ручей протекает по этому мысу».