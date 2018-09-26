Новому ледоколу подарят мощное атомное сердце «РИТМ-200»

Для ледокола «Урал» изготовлен первый новейший реактор установки «РИТМ-200», создать которую позволили уникальные технические решения и новые инструменты, ранее не применявшиеся в России и за рубежом.

Реакторная установка для ледокольного флота разработана в Машиностроительном дивизионе «Росатома».

Основное преимущество изобретения в компактности и экономичности. Оно имеет уникальную энергоэффективную компоновку, за счёт которой стала в два раза легче, в полтора раза компактнее и на 25 МВт мощнее, используемых в настоящее время реакторных установок для ледокольного флота. В том числе это позволило сделать ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости.

Вес реактора составляет 147,5 тонны, высота – 7,3 метра, диаметр – 3,3 метра. Срок службы - 40 лет.

Безопасность работы реактора будет обеспечивать защитная оболочка из стали, воды и бетона. Теперь ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лёд толщиной до трёх метров. Процесс изготовления «Ритм-200» занимает около 2 лет и включает в себя 72 ключевые точки контроля качества.