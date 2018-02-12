Новости из завтрашнего номера «Вечёрки» быстрей узнаете на «Арктик-ТВ»

О чем журналисты свежего выпуска «Вечернего Мурманска» расскажут читателям?

Нелюди разгромили приют для животных. Есть жертвы. Журналисты «Вечёрки» сообщают о подробностях этого ЧП.

В Мурманске впервые прошёл День пассажира. Какие изменения маршрутов общественного транспорта обсуждаются с горожанами? Поддержали ли мурманчане закрытие троллейбусного маршрута № 10?

На Семёновском озере исчезли «Перламутровые облака». Неужели вандалы окончательно сломали световую конструкцию?

А ещё в Мурманске прошёл праздник спорта «Лыжня России». Среди участников были карапузы - самому младшему было всего полтора года. Не верите? Тогда обязательно прочитайте «Вечерний Мурманск».