Нововведения в системе образования: обществознание заменят на уроки истории, а также ограничат время на домашнее задание и объём контрольных работ

Ученики 5–7 классов больше не будут изучать обществознание, вместо этого увеличится количество уроков истории и появится новый модуль «История нашего края».

Неотъемлемой частью образовательного процесса остаётся патриотическое воспитание и профориентация. С нового учебного года для учеников 6–11 классов обязательным станет занятие «Россия – мои горизонты», а курс «На Севере – жить!» продолжит знакомить школьников с экономикой региона.

По инициативе губернатора запланировано проведение двух тысяч экскурсий в колледжи и на предприятия. Их посетят 40 тысяч детей. В школах продолжат создавать «Парты героев», новые муралы.

Музеи и музейные уголки будут теперь и в детских садах.

Что касается развития материально-технической базы, то в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» около 19 миллионов рублей направлено на оснащение более 120 школ кабинетами по «Основам безопасности и защиты Родины» и «Труду».

К 2026 году новым оборудованием по физике, музыке и изобразительному искусству будет обеспечена практически каждая школа региона.