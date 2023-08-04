Новой амбулатории «подарили» сирень!

В апреле этого года в районе населенных пунктов 25 километр и 27 километр, которые находятся недалеко от Мончегорска, открыли современную амбулаторию. Приём здесь ведут врач-терапевт и врач-педиатр. Они обслуживают почти 4000 пациентов. Но построить мало, теперь персонал заведения занимается благоустройством территории.

Около амбулатории, расположенной в районе населённых пунктов 25 километр и 27 километр, высадили 6 кустов сирени, которую привезли из Кандалакши. В посадке деревьев приняли участие главный врач, коллектив учреждения и эко-волонтёры.

Надо отметить, что на территории неданно открытого лечебного заведения уже произведено немало нововведений.

Виталий Матюшко, главный врач МЦРБ: «Основные работы по благоустройству выполнены. Заасфальтирован участок, выложена тротуарная плитка. Расставлена чаша для цветов, высажен газон и трава. Конечно, это процесс длительный».

Анастасия Ефремова, врач-педиатр амбулатории, приехала в Заполярье из Чувашии. Это её первая работа на севере. Говорит, что такой увлекательный опыт стал для неё в новинку.

Анастасия Ефремова, врач -педиатр МЦРБ: «Очень здорово, понравилось. Я никогда не сажала деревья. Для меня это следование традиции, что каждый человек должен посадить дерево за свою жизнь. Я посадила сегодня даже три!»

А Мария Малютина с растениями давно уже на «ты», как- никак она эко-волонтёр. Помимо прямого участия в озеленении она консультировала персонал больницы в вопросах ухода за новыми деревьями и кустами.

Мария Малютина, эко-волонтёр: «Я думаю, что всё приживётся, так как персонал здесь ответственный. Они каждый день будут поливать эти растения. Поэтому мне даже самой интересно потом приехать, проследить за этим процессом. Как эко-волонтёр я тоже переживаю».

Впереди ещё много планов. По словам главврача, это только начало.

- Благоустройство будем проводить постоянно. На сегодняшнем примере мы высадили сирень, дальше мы будем высаживать цветы. Этот процесс постоянно происходит и ему нет конца. Каждый год весна, осень, лето – мы будем ухаживать за территорией, приводить в порядок и добиваться совершенства в нашей амбулатории, - заметил Виталий Матюшко.