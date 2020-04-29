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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.04.20 19:30

Новой ледовой арене в Мурманске название дадут горожане

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Последние комментарии

Александр
25.04.20 21:03
Надо было с***ь до т*а этот рассадник заразы-стройку Новатэк после первых случаев заболевания и засыпать всю стройку негашеной известью!!! * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: +192 – большой прирост в Белокаменке
Мария
23.04.20 09:27
Очередная дурь! Лучше бы контроль усилили в больницах, которые закрываются одна за другой из-за коронавируса.
Комментарий к новости:Собираетесь в магазин или аптеку – напишите объяснение по установленной форме!
Игорь Ваасильевич
22.04.20 17:11
А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение!
Комментарий к новости:Лица, прибывшие в Мурманскую область из других регионов России, должны сообщить об этом и уйти на карантин
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