На 22, 29 апреля и 13 мая в населённых пунктах области запланировано проведение традиционных общегородских субботниковМинтруд России: Мурманская область – в пятёрке лидеров по эффективности работы в сфере занятости населения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.04.23 19:30

Новой модульной амбулатории рады все – и персонал, и жители посёлков

У жителей посёлков 25 километр железной дороги и 27 километр теперь появилась возможность вызывать врача на дом и получать медицинскую помощь рядом с домом.

Просьбы об открытие медпункта звучали от северян уже несколько лет.

Экскурсию по новой модульной амбулатории проводит главный врач Мончегорской ЦРБ Виталий Матюшко.

Сразу бросается в глаза новое оснащение медпункта. Запись на приём только открылась и, как отмечает главный врач, проблем с длительным ожиданием нет. Приём ведут врач-педиатр и новый приезжий специалист - участковый терапевт. До этого жителям приходилось ездить в районную больницу, а это около 13 км только в одну сторону.

Виталий Матюшко, главный врач Мончегорской ЦРБ: «Амбулатория значительно разгрузит нашу городскую поликлинику, детскую поликлинику, потому что потоки пациентов разделяться, и нагрузка будет меньше на нашу основную медицинскую организацию. Здесь всё-таки будет большое посещение населения нашего района».

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области-министр здравоохранения Мурманской области: Общий бюджет амбулатории 92 миллиона рублей в рамках программы модернизации. Треть денег - это деньги областного бюджета плюс в рамках нашего плана «На севере- жить» ещё более 4,5 миллиона пошли на приобретение медицинской мебели и медицинского оборудования».

Амбулатория рассчитана на 55 посещений в смену. Это полностью закрывает потребности территории. Здание соответствует всем современным требованиям. Оно спроектировано по принципу бережливой поликлиники: все потоки пациентов разделены, оборудованы комфортные зоны ожидания, установлена понятная навигация. Есть отдельный вход для оказания неотложной помощи и заезд через просторную колясочную, которую оценят молодые родители.

Ольга Островецкая, исполняющая обязанности главы города Мончегорска: «Безусловно, для жителей Мончегорска и подведомственной территории 25 и 27 километр открытие амбулатории - это предоставление более комфортных услуг медицинских. Мы видим, что данная амбулатория сделана по современным стандартам, согласно медицинских СНИПов. Всё новое, чистое, свежее, радует глаз».

Мария Малютина, представитель волонтёрского сообществ: «Мне очень понравилось, что здесь есть туалеты для инвалидов, тут адоптировано всё под инвалидов. Очень много кабинетов, для слепых таблички висят, ну, я за инклюзивное оборудование и пообщалась с персоналом. Люди и медсестры очень рады открытию амбулатории здесь, им нравится здесь работать даже несмотря на то, что они живут в Мончегорске и им приходится сюда ездить».

Максим Иванов, депутат Мурманской областной Думы: «Это важный момент программы реновации ЗАТО, стратегии «На севере – жить», которую утвердил губернатор. Это, на мой взгляд, важный момент того, что и правительство Мурманской области, и губернатор, и администрация Мончегорска слышат жителей населённого пункта и отвечают на их потребности».

Приём маленьких пациентов тоже уже начался. Педиатра и средний медицинский персонал для этого доставляют из Мончегорска на автомобиле.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Из каких стран чаще всего нанимают мигрантов и какие требования к ним предъявляют
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Комментарий к новости:Депутаты проголосовали за присвоение двум ЗАТО - Североморску и Заозерску - почётного звания «Город морской доблести»
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)В России наметился тренд на возврат к соискательскому рынку труда. Более 60% работающих за границей россиян готовы вернуться в ближайшее время-PRO Валюту (16+)Курс евро подрос на 55 копеек, доллар укрепился почти на 44 копейки-PRO Энергетику (18+)Безопасность объектов ТЭК на контроле регионального Минэнерго и ЖКХ-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области повышается уровень ответственности управляющих компаний-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Количество психологов для школ и детсадов определят с помощью норматива
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика