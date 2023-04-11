Новой модульной амбулатории рады все – и персонал, и жители посёлков

У жителей посёлков 25 километр железной дороги и 27 километр теперь появилась возможность вызывать врача на дом и получать медицинскую помощь рядом с домом.

Просьбы об открытие медпункта звучали от северян уже несколько лет.

Экскурсию по новой модульной амбулатории проводит главный врач Мончегорской ЦРБ Виталий Матюшко.

Сразу бросается в глаза новое оснащение медпункта. Запись на приём только открылась и, как отмечает главный врач, проблем с длительным ожиданием нет. Приём ведут врач-педиатр и новый приезжий специалист - участковый терапевт. До этого жителям приходилось ездить в районную больницу, а это около 13 км только в одну сторону.

Виталий Матюшко, главный врач Мончегорской ЦРБ: «Амбулатория значительно разгрузит нашу городскую поликлинику, детскую поликлинику, потому что потоки пациентов разделяться, и нагрузка будет меньше на нашу основную медицинскую организацию. Здесь всё-таки будет большое посещение населения нашего района».

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области-министр здравоохранения Мурманской области: Общий бюджет амбулатории 92 миллиона рублей в рамках программы модернизации. Треть денег - это деньги областного бюджета плюс в рамках нашего плана «На севере- жить» ещё более 4,5 миллиона пошли на приобретение медицинской мебели и медицинского оборудования».

Амбулатория рассчитана на 55 посещений в смену. Это полностью закрывает потребности территории. Здание соответствует всем современным требованиям. Оно спроектировано по принципу бережливой поликлиники: все потоки пациентов разделены, оборудованы комфортные зоны ожидания, установлена понятная навигация. Есть отдельный вход для оказания неотложной помощи и заезд через просторную колясочную, которую оценят молодые родители.

Ольга Островецкая, исполняющая обязанности главы города Мончегорска: «Безусловно, для жителей Мончегорска и подведомственной территории 25 и 27 километр открытие амбулатории - это предоставление более комфортных услуг медицинских. Мы видим, что данная амбулатория сделана по современным стандартам, согласно медицинских СНИПов. Всё новое, чистое, свежее, радует глаз».

Мария Малютина, представитель волонтёрского сообществ: «Мне очень понравилось, что здесь есть туалеты для инвалидов, тут адоптировано всё под инвалидов. Очень много кабинетов, для слепых таблички висят, ну, я за инклюзивное оборудование и пообщалась с персоналом. Люди и медсестры очень рады открытию амбулатории здесь, им нравится здесь работать даже несмотря на то, что они живут в Мончегорске и им приходится сюда ездить».

Максим Иванов, депутат Мурманской областной Думы: «Это важный момент программы реновации ЗАТО, стратегии «На севере – жить», которую утвердил губернатор. Это, на мой взгляд, важный момент того, что и правительство Мурманской области, и губернатор, и администрация Мончегорска слышат жителей населённого пункта и отвечают на их потребности».

Приём маленьких пациентов тоже уже начался. Педиатра и средний медицинский персонал для этого доставляют из Мончегорска на автомобиле.