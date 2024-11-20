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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.11.24 19:30

Новую философию воспитания детей вырабатывали на пленарном заседании региональной научно-практической конференции педагогов

Встреча направлена на изучение социально-психологических особенностей семей различных народов, проживающих в Крайнем Севере.

Технологии и наука не стоят на месте. Средства получения информации так же меняются, а вместе с тем кардинально изменяется и подход к обучению детей в школах. На III научно-практической конференции «Социально-психологические особенности семьи народов, проживающих на Крайнем Севере» обсудили вопросы воспитания в детях идентичности.

- Это пролонгированный процесс. Он растянут, он длинный. Нельзя зафиксировать результат вот сейчас. Обучить я могу здесь и сейчас. Оставлю вас всех на три часа и научу решать расчётные уравнения по химии. Всех научу. А вот любовь к химии ни за три часа, ни за тридцать я привить не смогу. Так и здесь.

Важно не только научить ребёнка базовым навыкам, но и воспитать в нём личность. А для того, чтобы правильно это сделать, нужно изучить особенности психологии их семей, отметили участники конференции.

Николай Качин, начальник отдела по межнациональному сотрудничеству Центра народов Севера, координатор программы Дома дружбы народов Мурманской области: «Вопрос воспитания, наверное, сейчас самый важный. Мы знаем, что у нас таких два, можно сказать, фронта. Один реальный, где действительно наши ребята отстаивают независимость, отстаивают идеалы нашей страны, отстаивают ценности нашей цивилизации, а другой – внутренний. И вот эти навигаторы воспитания, собственно, и воспитывают ту самую личность, которая имеет гражданскую идентичность, которая понимает, для чего это происходит, что в нашей стране происходит. И вот этот фронт он очень важен».

В данный момент в России проживает около 200 народов и каждый хочет сохранить свою культурную идентичность, в том числе через воспитание детей.

Камилла Биккиняева, заместитель председателя татарского культурного общества «Якташ»: «Мы и хотели донести нашу работу, работу наших культурных объединений, работу тех людей, которые сохраняют свою культуру на Крайнем Севере. Кто-то приехал сюда, для кого-то это важно, кто-то сохраняет свою культуру местную. Мы хотели донести это именно до советников по воспитанию. Мы хотели им рассказать, хотели с ними взаимодействовать. Это очень здорово. Предвкушаем очень плодотворную работу».

Пленарное заседание состоялось в региональном Центре опережающей профессиональной подготовки. У педагогов было три модуля, где они делились своим опытом и обменивались практическими рекомендациями.

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