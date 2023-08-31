Новую художественную школу в Мурманске откроют в 2024 году

В Мурманске продолжается ремонт 4-этажного здания 1937 года постройки, в котором до недавнего времени была средняя образовательная школа номер 12. Совсем скоро там будет пространство для любителей изобразительного искусства.

Новую художественную школу откроют в 2024 году. К этому времени здесь обновят фасад, заменят крышу, облагородят территорию, полностью преобразят внутренние помещения, выполнят архитектурную подсветку здания. На новой арт-площадке можно будет познакомиться с историей искусств, заняться скульптурой, живописью и художественной керамикой.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Сейчас работы идут в хорошем графике. Все наиболее сложные работы уже выполнены. Подрядчик сейчас готовит помещения к будущим чистовым отделкам, для того чтобы в декабре всё закончить и уже передать объект нашим подразделениям культуры, для того чтобы они начали насыщать его непосредственно тем оборудованием и мебелью, которые нужны ребятам для будущих свершений».